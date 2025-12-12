“機能性油脂”として再定義されるごま油──世界市場は69.24億ドル規模へ、健康志向が牽引するCAGR2.2%成長
ごま油とは、焙煎または生のごま種子を原料とし、圧搾、抽出、精製などの工程を経て得られる植物油であり、食品用途のみならず、健康食品、外食産業、調味料、化粧品、パーソナルケア、医療用原料など多岐の分野で利用される高付加価値オイルである。その特有の芳香と耐酸化性の高さは古くから食文化の基盤を形成してきたが、近年では機能性油脂としての位置づけが強まり、オメガ6脂肪酸を中心とした栄養価、抗酸化成分、風味強化作用などが再評価されている。また、アジア地域を中心とする需要拡大、健康志向や天然素材回帰による市場価値の上昇、加工食品および外食産業の高品質化が進んだことにより、ごま油は単なる調味油からブランド価値を備えた戦略的プロダクトへと進化している。さらに、持続可能な農業やトレーサビリティの確保、プレミアム志向の消費者増加を背景に、メーカーは原料調達から製造・流通に至るまで差別化を強め、製品ポートフォリオの多様化や高機能化を積極的に推進している。こうした変化により、ごま油産業は伝統食品市場でありながら、今後も安定成長が期待される成熟かつ拡大中の領域となっている。
世界市場が描く成長ストーリー
グローバルごま油市場は、食品トレンドの変化と高品質油脂への需要拡大を背景に、持続的な成長を続けている。LP Information調査チームの最新レポートである「世界ごま油市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/49962/sesame-seed-oil）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが2.2%で、2031年までにグローバルごま油市場規模は69.24億米ドルに達すると予測されている。市場拡大の背景には、健康志向の高まりにより植物性ナチュラルオイルへの関心が強まっていること、外食・中食市場の高度化と高品質調味油の採用が進んでいること、さらに多国籍食品メーカーによるアジア料理ラインアップの拡充がある。また、欧米市場においては、アジアンフードの一般化とともにごま油の用途が急速に広がり、従来の調味用途を超えた新たなカテゴリー開発が見られる。こうした環境変化は、市場全体の成長シナリオをより多面的で持続的なものへ押し上げている。
図. ごま油世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336835&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336835&id=bodyimage2】
図. 世界のごま油市場におけるトップ18企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
各地域・企業が競い合う成長ダイナミクス
世界のごま油市場は、アジアを中心に広がりつつも、企業ごとに異なる強みと地域戦略が明確に表れている。LP Informationのトップ企業研究センターによると、ごま油の世界的な主要製造業者には、Wilmar International、Kadoya Sesame Mills、Flavor Full、Takemoto Oil & Fat、Lee Kum Kee、Henan Dingzhi、Kuki Sangyo、China Agri-Industries、Shandong Luhua Group、Shanghai Totole Foodなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約22.0%の市場シェアを持っていた。アジア地域を基盤としつつもグローバル市場に積極展開している点が特徴である。特に Wilmar International は原料調達から製造、流通まで垂直統合を進め、競争優位性を確立している。日本・台湾企業である Kadoya Sesame Mills と Flavor Full は、伝統的製法と風味の差別化によってプレミアム市場を牽引し、外食チェーンや加工食品メーカーとの戦略的連携を強化している。中国企業は China Agri-Industries、Henan Dingzhi、Shandong Luhua Group を中心に生産体制の拡大と国内外のブランド構築を進め、ボリュームゾーンで存在感を高めている。さらに、Kuki Sangyo、Shanghai Totole Food、Anhui Yanzhuang、Shandong Ruifu などは細分化された市場ニーズに対応し、家庭用から業務用、調味油から機能性油脂まで多彩な製品を展開している。一方、Chee Seng Oil Factory や Dipasa は欧米市場でのプレゼンスを確立し、現地消費の拡大を支えている。複数企業が異なるアプローチでグローバル市場に挑むことで、地域ごとに多様な競争軸が形成され、業界全体のイノベーションを促進している。
