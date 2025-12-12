ダブルファインスレッド乾式壁用ネジの世界市場2025年、グローバル市場規模（黒リン酸塩処理、灰色リン酸塩処理、亜鉛めっき）・分析レポートを発表
2025年12月12日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ダブルファインスレッド乾式壁用ネジの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ダブルファインスレッド乾式壁用ネジのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
最新の調査によると、世界のダブルファインスレッド乾式壁用ネジ市場は2024年に2億8,600万米ドルと評価され、2031年には3億8,300万米ドルへと調整後の規模に達すると予測されており、レビュー期間中の年平均成長率（CAGR）は4.3％となっています。本レポートでは、米国の関税制度や国際政策の変化が市場競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響について多角的に分析しています。
________________________________________
■ 製品概要
ダブルファインスレッド乾式壁用ネジは、石膏ボードを金属下地材や木材下地材に固定する建築用締結部品です。ねじ山が細かく、強固な締結力を持つため、建築現場の仕上げ材取り付けに広く使用されています。特に高精度な仕上げが求められる内装工事では欠かせない製品であり、住宅建設から商業施設、公共建築まで幅広い場面で利用されています。
________________________________________
■ 市場動向
世界的な建設需要の増加、特に都市部の再開発や住宅需要の高まりにより、石膏ボード関連資材の消費量が増加しています。省施工化や軽量建材の採用が進む中で、石膏ボード用ねじの需要は安定した成長を見せています。
また、気候変動への対応や省エネルギー建築の普及により、高性能な内装材の採用が増え、より強度と耐久性の高い締結部品が求められています。一方で、原材料価格の変動や国際物流の不安定さは市場に影響を与えており、メーカーはサプライチェーンの強化と価格調整に努めています。
________________________________________
■ レポートの分析範囲
本レポートでは、メーカー別、地域別、タイプ別、用途別に市場を定量・定性の両面から分析しています。2020～2031年の市場規模、販売数量、平均販売価格を予測し、競争環境、供給・需要の動向、主要プレーヤーの市場シェアを評価しています。また、2025年時点の主要企業の市場シェア推計と製品例も掲載しています。
________________________________________
■ レポートの主目的
本レポートの目的は以下のとおりです。
1. 世界および主要国の市場機会の規模を特定すること。
2. ダブルファインスレッド乾式壁用ネジの成長可能性を評価すること。
3. 製品タイプ別および用途別の将来予測を提示すること。
4. 市場競争要因を分析し、企業戦略立案に役立つ指針を提供すること。
________________________________________
■ 主要企業と競争状況
本レポートで対象となる主要企業には、Grip-Rite、Katsuhana Fasteners Corp、Fu Yeh、ZYH YIN、Shanghai Monsun Technology Co、LUMEIJIA、Tianjin Fengxin Nail Manufacturing Plant、Guangzhou Hangbiao、Xinfeng Machinery、Tianjin Yiou、Xinyue Dingye などがあります。
これら企業について、売上、販売数量、利益率、価格帯、製品ラインナップ、地理的展開、主要開発動向を総合的に比較しています。
________________________________________
