サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 再生可能エネルギーおよび気候ソリューションのグローバルリーダーである3Degreesは、デイビッド・ダインズ氏が2025年12月8日付で取締役会に就任したことを発表いたします。

ダイネスは、グローバルなエネルギー、商品、金融サービス、輸送、産業市場において40年以上のリーダーシップ経験を有する。米国最大の非上場企業であるカーギル社では、最高財務責任者（CFO）兼コーポレート上級副社長として経営陣に参画し、企業全体の財務戦略、資本配分、財務実績を統括した。カーギルでの29年間のキャリアにおいて、ダイネスは複数のグローバル事業を統括し、主要な技術・プロセス変革において重要な役割を果たしたほか、カーギルの商品リスク委員会、金融リスク委員会、プロセス・データ・技術委員会のメンバーを務めた。

「デイビッドを3Degreesの取締役会に迎えられることを大変嬉しく思います」と、3Degreesの最高経営責任者（CEO）フィリップ・ヴェドレンヌは述べた。「彼は財務管理、グローバルリスク管理、大規模な業務変革において卓越した手腕を有しています。複雑な商品・金融事業を率いてきた経験と、ミッション主導型組織への深い関与が相まって、3Degreesの次の10年間の成長を加速させる上で重要な資産となるでしょう」

ダイネスは企業経営者としての役割に加え、ウィラメット・エッグ・ファームズやJ.F.ブレナン・カンパニーなど複数の取締役会に名を連ね、マイランドのオブザーバーを務め、プロテラ・インベストメント・パートナーズの顧問も務めている。また、複数の非営利団体で理事会の指導的役割を担っており、現在はガスリー劇場の理事およびクリエイティブ・リーダーシップ・センターの評議員を務めている。

3Degreesにおいて、ディーンズは取締役会のリスク管理委員会の委員長および人的資本委員会の委員を務める。

「気候変動対策におけるリーダーシップと革新的な市場ソリューションがこれまで以上に不可欠なこのタイミングで、3Degreesの取締役会に加わることを光栄に思います」とディーンズは述べた。「3Degreesが誠実さ、創造性、そして影響力を持って組織の脱炭素化を支援する役割を高く評価しており、取締役会および経営陣と連携し、同社の継続的なリーダーシップと事業拡大を支えていくことを楽しみにしています」

3Degreesについて

3Degreesは、世界をリードする気候ソリューションプロバイダーであり、環境市場の先駆者、そしてBコーポレーション認証企業です。私たちの活動は、緊急の気候行動の必要性によって推進されており、20年にわたり継続しています。グローバルなフォーチュン500企業やその他の組織が気候目標を達成し、気候変動対策における排出量問題に取り組むため、クリーンエネルギーと脱炭素化ソリューションの包括的なサービスを提供しています。3Degreesチームは、グローバル環境商品、再生可能エネルギー・カーボンプロジェクト開発、サプライチェーン脱炭素化、クリーン燃料基準を含むスコープ1、2、3排出量全体における気候戦略と実施に関する誠実な取り組みと深い専門知識を提供します。当社は、ビジネス上の合理性を備え、公平な低炭素未来への移行を推進する、影響力のある気候ソリューションの開発と展開を支援します。詳細はこちらをご覧ください。3Degrees.com またはフォローしてください リンクトイン.

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20251211513347/ja/

Contacts

レイチェル・フェイガン rfagan@3degrees.com, 512.791.2083

Source: 3Degrees





