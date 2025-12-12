インプラントの疑問をわかりやすく解消!稲毛インプラントセンター所長の鈴木祐輔氏による『基礎知識から治療法まで、これ１冊で安心! インプラント完全ガイド』のPOD書籍と電子書籍がAmazonにて販売中!
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、稲毛インプラントセンター所長である鈴木祐輔氏による『基礎知識から治療法まで、これ１冊で安心！ インプラント完全ガイド』を、Amazon POD（プリント・オン・デマンド）及び電子書籍で販売中であることを発表いたします。
なお、本書は、グローバルパートナーズ株式会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：山本康二）との共同事業「サブスク出版」の作品となります。
【POD書籍】https://www.amazon.co.jp/dp/4814926944
【電子書籍】https://www.amazon.co.jp/dp/B0G5YMKKS2
『基礎知識から治療法まで、これ１冊で安心！ インプラント完全ガイド』
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336861&id=bodyimage1】
【内容紹介】
不安も疑問も、読めばスッキリ！
インプラント治療の“ほんとう”がやさしくわかる１冊！
「歯医者は怖い」「インプラントは痛そう」――そんな不安を抱える方のために、インプラント専門医の鈴木祐輔医師が、治療の基礎から流れ、費用、安全性までをイラストたっぷりのやさしい解説でまとめました。
著者の鈴木医師はアメリカで専門的にインプラント治療を学び、豊富な臨床経験を持つドクター。「自分の家族だったらどう治療するか」という姿勢で、患者さんの疑問に丁寧に向き合っています。
インプラントが入れ歯やブリッジと比べて、噛む力・見た目・耐久性の面でどれほど優れているのかを丁寧に解説し、納得して治療を選べるようになります。
食事も会話も笑顔も、何も気にせず過ごせる日常を取り戻すために！
インプラントをもっと身近に感じられるようになります！
【著者プロフィール】
鈴木 祐輔（すずき・ゆうすけ）
千葉県千葉市稲毛区出身。幼少期から地域に根ざした医療に貢献したいという思いを抱き、歯科医療の道へと進む。2004年3月に東京歯科大学を卒業し、その後2008年3月には同大学大学院研究科にて歯学博士号を取得。博士取得後、ドイツのエアランゲン-ニュールンベルク大学（顎顔面口腔外科講座）へ短期留学し、さらに2008年～2011年には米国の名門 ロマリンダ大学インプラント学講座にて研鑽を積む。2011年7月からはロマリンダ大学インプラント学講座の臨床准教授として勤務し、帰国後は地元千葉にある 千葉総合歯科稲毛・矯正歯科（稲毛インプラントセンター）に副院長・所長として所在。
インプラント治療を専門とし、特に「残っている歯への負担を最小限に、まるで自分の歯のような噛み心地を実現する」ことを目指し、審美・矯正・予防歯科にも見識を広げ、患者一人ひとりのニーズと不安に丁寧に向き合う診療スタイルに定評がある。
【商品情報】
●タイトル：『基礎知識から治療法まで、これ１冊で安心！ インプラント完全ガイド』
●発売日：2025年12月10日
●発売場所：Amazon
●【POD書籍】定価：950円＋税、【電子書籍】定価：850円＋税
●【POD書籍】判型：210mm × 210mm 33頁
会社名:ゴマブックス株式会社
代表者:代表取締役 赤井仁
所在地: 東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
X（旧Twitter）：@gomabooks
facebookページ：https://www.facebook.com/gomabooks/
事業内容:出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業
会社名:グローバルパートナーズ株式会社
代表者:代表取締役 山本康二
所在地:東京都豊島区池袋２－40－13
池袋デュープレックスビズ６Ｆ
TEL：03-6897-3684
FAX：03-6866-8566
URL：http://www.global-p.com/
事業内容：
◎デジタルマーケティング事業 YouTubeCM 動画 30,000 本／年
◎グローバルシフト事業 グローバル人材特化 職業紹介 1,000 人／年
◎海外進出支援事業 Japan Trade Centre Dubai
◎海外BPO 事業 Global Channel, Inc.
◎オンラインスクール事業、海外留学事業
◎出版事業（サブスク出版）
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
配信元企業：ゴマブックス株式会社
