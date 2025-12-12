日本の低侵襲手術機器市場は、2025年から2035年にかけて年率4.7％で成長し、2035年までに53億4140万米ドルに達すると予測されています。
サーベイ・リポーツ株式会社は、2025年12月付で以下の調査報告書を発表いたしました。日本における低侵襲手術機器市場：製品別セグメンテーション（手持ち器具、ガイド装置、電気外科装置、内視鏡装置、腹腔鏡装置、モニタリング・可視化装置、ロボット支援手術システム、アブレーション装置、レーザーベース装置、その他）； 本レポートは、日本における低侵襲手術機器市場の予測評価を提供し、成長要因、市場機会、課題、脅威を含む主要な市場動向を明らかにしております。
日本における低侵襲手術機器市場の概要
日本の低侵襲手術機器市場は、患者の身体的負担、回復期間、入院期間を軽減する先進的な手術技術の病院での採用が進むにつれ、拡大しております。低侵襲手術機器には、腹腔鏡器具、内視鏡、手術用ロボット、画像診断システム、エネルギーベースの機器、ならびに消化器科、整形外科、心臓血管外科、婦人科などの専門分野で使用される特殊な手術器具が含まれます。日本における高齢化、慢性疾患の高い有病率、低侵襲治療への強い志向が、これらの機器の導入を加速させています。国内医療機器メーカーによる継続的な技術革新に加え、先進医療インフラやロボット支援手術に対する政府の支援が、市場の成長と技術普及をさらに強化しています。
Surveyreportsの専門家による日本低侵襲手術機器市場調査の分析結果、2025年の日本低侵襲手術機器市場規模は34億2070万米ドルに達しました。さらに、日本の低侵襲手術機器市場は、2035年末までに53億4140万米ドルに達する収益が見込まれています。日本の低侵襲手術機器市場は、2025年から2035年の予測期間において、約4.7％のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038225
当社アナリストによる日本の低侵襲手術機器市場に関する定性分析によれば、回復の速さを求める傾向、低侵襲手術技術の進歩、高齢化社会の進展と慢性疾患の増加、外科手術技術の向上および病院での導入拡大により、日本の低侵襲手術機器市場規模は拡大する見込みです。日本における低侵襲手術機器市場の主要な関係企業としては、ストライカー・ジャパン合同会社、カール・ストルツ・ジャパン株式会社、HOYA株式会社（ペンタックスメディカル）、スミス・アンド・ネフュー株式会社、コンメッド・ジャパン株式会社などが挙げられます。
目次
● 日本における低侵襲手術機器市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本低侵襲手術機器市場の需要と機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品別、用途別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本における低侵襲手術機器市場のセグメンテーション
● 製品別：
○ ハンドヘルド器具、ガイド装置、電気外科装置、内視鏡装置、腹腔鏡装置、モニタリング・可視化装置、ロボット支援手術システム、アブレーション装置、レーザーベース装置、その他
● 用途別：
○ 心臓血管、消化器、婦人科、整形外科、泌尿器科、その他
詳細レポートへのアクセスはこちら：https://www.surveyreports.jp/industry-analysis/japan-minimally-invasive-surgery-devices-market/1038225
について Survey Reports合同会社
Survey Reports は、20年以上にわたって先進的な企業の卓越した成長を支援してきた市場調査およびコンサルティングサービスのプロバイダーです。
連絡先:-
会社名: Survey Reports合同会社
Eメール: sales@surveyreports.jp
ウェブサイトのURL: https://www.surveyreports.jp/
会社住所 : 東京都江東区有明３丁目７番２６号有明フロンティアビルＢ棟９階
配信元企業：Survey Reports合同会社
