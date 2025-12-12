日本のインシュアテック市場は、2035年までに71億5730万米ドルを超える規模に達し、年平均成長率（CAGR）32.6％で成長すると予測されています。
Survey Reports LLC は2025年12月に、『日本インシュアテック市場：タイプ別（自動車、ビジネス、ヘルス、ホーム、スペシャルティ、トラベル、その他）、サービス別（コンサルティング、サポートおよびメンテナンス、マネージドサービス）、技術別（ブロックチェーン、クラウドコンピューティング、IoT、機械学習、ロボアドバイザリー、その他）―市場分析、動向、機会および2025-2035年予測』という調査報告書を発刊したと発表したである。本報告書は日本のインシュアテック市場に関する予測評価を提供し、成長要因、市場機会、課題、市場に対する脅威など、複数の主要な市場ダイナミクスを強調しているである。
日本のインシュアテック市場概況
日本のインシュアテック市場は、保険会社が顧客体験の向上、業務の効率化、コスト削減を目的としてデジタルトランスフォーメーションを加速させる中、拡大を続けております。この分野では、AI、ビッグデータ分析、ブロックチェーン、IoT、テレマティクス、デジタルプラットフォームなどの技術を統合し、保険の販売、引受、保険金請求処理の近代化を図っております。モバイルベースの保険、使用量ベースの保険契約、健康・生命モニタリングデバイス、自動化されたアドバイザリーツールの採用拡大が、従来の保険業界の構造を変革しつつあります。インシュアテックスタートアップは既存保険会社と連携し、パーソナライズド商品の提供、迅速な契約手続き、デジタル保険金支払いを実現しています。透明性・効率性・カスタマイズ型保険ソリューションへの需要高まりを受け、インシュアテックは日本の保険エコシステムにおける革新の主要推進役として位置づけられています。
Surveyreportsの専門家による日本インシュアテック市場調査分析によれば、2025年の市場規模は5億7550万米ドルに達しました。さらに、日本のインシュアテック市場シェアは、2035年末までに71億5730万米ドルに達すると予測されています。日本のインシュアテック市場は、2025年から2035年の予測期間において、約32.6％のCAGR（年平均成長率）で成長すると見込まれています。
当社アナリストによる日本のインシュアテック市場に関する定性分析によれば、デジタル保険商品への需要の高まり、AI・自動化・データ分析技術の進展、効率的な保険プロセスへのデジタル導入と需要の増加、個別化・利用ベース保険への移行といった要因により、日本のインシュアテック市場規模は拡大する見込みです。日本インシュアテック市場における主要企業としては、東京海上ホールディングス株式会社、損保ジャパンホールディングス株式会社（損保ジャパン）、MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社、日本生命保険相互会社、第一生命保険株式会社、明治安田生命保険相互会社などが挙げられます。
目次
● 日本のインシュアテック市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本のインシュアテック市場の需要と機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、サービス別、技術別
