産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ 「ＪＡふじ伊豆」で「ぬまづ茶 年末年始セール」を開催！

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「ＪＡふじ伊豆」は、１月３０日（金）１７時まで「ぬまづ茶 年末年始セール」を開催しています。

ぬまづ茶が栽培される愛鷹山の麓、金岡・愛鷹・浮島地区は、茶どころとして有名で、静岡県内でも主要なお茶の産地です。ぬまづ茶は、鮮やかな緑色と深い渋みが特長で、過去に「皇室献上茶」の栄誉を賜り、各品評会においても好成績をおさめています。

期間限定で、対象商品を特別価格にてご用意しておりますので、日頃お世話になっている方への贈り物やご自宅用にお楽しみいただけます。

【ぬまづ茶 年末年始セール】

１．実施期間：令和７年１２月１日（月）１０時～令和８年１月３０日（金）１７時

２．内 容： 対象商品の「ぬまづ茶」を特別価格で販売

３．ＵＲＬ ： https://www.ja-town.com/shop/e/e10004571/

【おすすめ商品】

〇ぬまづ茶 霧・峰・露セット

定番の人気商品三種類を飲み比べることができるお得なセット商品です。

ＵＲⅬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g4304-029912/

○ぬまづ茶 露（つゆ） ラブライブ！サンシャイン！！オリジナルデザイン

沼津市を舞台としたＴＶアニメ｢ラブライブ！サンシャイン！！｣コラボパッケージの人気商品です

ＵＲⅬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g4304-020208/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown