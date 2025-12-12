第六十回　紀伊國屋演劇賞決定のお知らせ

◎ 団体賞（賞状並びに賞金二百万円）

 

劇 団 扉 座

「北斎ばあさん－珍道中・神奈川沖浪裏－」「つか版・忠臣蔵2025」の優れた舞台成果に対して。

 

 

◎ 個人賞（賞状並びに賞金五十万円）

 

日色とも

劇団民藝公演「八月の鯨」における サラ、KEIKOBA公演「記憶の危うさについて」における

レオノーラ の演技に対して。

 

竹 中 直

キューブ企画製作「竹生企画」公演「マイクロバスと安定」における 成清圭吾 の演技に対して。

 

片桐はいり

Shakespeare's Wild Sisters Group×庭劇団ペニノ公演「誠實浴池 せいじつよくじょう」に

おける 女１、ヌトミック公演「彼方の島たちの話」における エイコ の演技に対して。

 

杉 山  　

名取事務所公演「砂漠のノーマ・ジーン」、劇団俳優座公演「存在証明」の舞台美術に対して。

 

安 井 順

イキウメ公演「ずれる」における 小山田輝、

KAAT神奈川芸術劇場プロデュース「最後のドン・キホーテ THE LAST REMAKE of Don Quixote」
における 俳優１ ほか の演技に対して。

 

 

◎ 特別賞（賞状並びに賞金五十万円）

 

美 輪 明

「演劇実験室◎天井棧敷」旗揚公演から「毛皮のマリー」「双頭の鷲」「黒蜥蜴」の主演など、

長年にわたる舞台芸術への功績に対して。

 

井 上 麻

井上ひさしの優れた戯曲を継承し、長年にわたって公演しつづける功績に対して。

 

                                                                                                               2025年12月12日

                                                                                                                  審査委員

                                                                                                                       小田島 恒志

                                                                                                                       大 笹  吉 雄

                                                                                                                       長 谷 部  浩

                                                                                                                       林　 あまり

                                                                                                                       高 井  昌 史

 

◎尚、贈呈式は1月23日（金）午後4時より ホテルニューオータニ にて行う予定です。

◎お問合せ先　〒160-0022　東京都新宿区新宿3-17-7　電話03（3354）0141

                         株式会社 紀伊國屋書店　事業部