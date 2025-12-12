第六十回 紀伊國屋演劇賞決定のお知らせ
◎ 団体賞（賞状並びに賞金二百万円）
劇 団 扉 座
「北斎ばあさん－珍道中・神奈川沖浪裏－」「つか版・忠臣蔵2025」の優れた舞台成果に対して。
◎ 個人賞（賞状並びに賞金五十万円）
日色ともゑ
劇団民藝公演「八月の鯨」における サラ、KEIKOBA公演「記憶の危うさについて」における
レオノーラ の演技に対して。
竹 中 直 人
キューブ企画製作「竹生企画」公演「マイクロバスと安定」における 成清圭吾 の演技に対して。
片桐はいり
Shakespeare's Wild Sisters Group×庭劇団ペニノ公演「誠實浴池 せいじつよくじょう」に
おける 女１、ヌトミック公演「彼方の島たちの話」における エイコ の演技に対して。
杉 山 至
名取事務所公演「砂漠のノーマ・ジーン」、劇団俳優座公演「存在証明」の舞台美術に対して。
安 井 順 平
イキウメ公演「ずれる」における 小山田輝、
KAAT神奈川芸術劇場プロデュース「最後のドン・キホーテ THE LAST REMAKE of Don Quixote」
における 俳優１ ほか の演技に対して。
◎ 特別賞（賞状並びに賞金五十万円）
美 輪 明 宏
「演劇実験室◎天井棧敷」旗揚公演から「毛皮のマリー」「双頭の鷲」「黒蜥蜴」の主演など、
長年にわたる舞台芸術への功績に対して。
井 上 麻 矢
井上ひさしの優れた戯曲を継承し、長年にわたって公演しつづける功績に対して。
2025年12月12日
審査委員
小田島 恒志
大 笹 吉 雄
長 谷 部 浩
林 あまり
高 井 昌 史
◎尚、贈呈式は1月23日（金）午後4時より ホテルニューオータニ にて行う予定です。
◎お問合せ先 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-17-7 電話03（3354）0141
株式会社 紀伊國屋書店 事業部