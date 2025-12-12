ORGE、中国市場への本格参入により世界展開を加速

ソウル（韓国）、2025年12月11日 /PRNewswire/ -- 韓国の有機食品ブランドORGE Co., Ltd.は、中国市場への本格参入を進め、世界展開を加速しています。同社は先日、上海食品見本市（Shanghai Food Tech Fair）においてプラットフォーム運営会社や現地バイヤーとの協議を行い、中国国内の主要eコマースプラットフォームと実店舗での同時発売に向けた基盤を整えました。

同社の有機サムゲタン（高麗人参と丸鶏のスープ）や有機栄養チキンソーセージといった主力商品は、合成添加物を一切使用しておらず、国産食材をベースにしたレシピにより注目を集めています。このような特長は、中国で高まりを見せている、添加物が少なく自然に近い成分といった健康志向の食品に対する需要と合致しています。湯煎か電子レンジで簡単に調理できる利便性も、多忙な都市部の消費者の支持を集めています。

同社は現在、中国屈指のeコマースライブ配信プラットフォーム「Douyin」との提携に向けた協議を進めており、上海と広州の高級食料品店での試験販売準備を進めています。さらに、12月中には中華圏の流通業者との戦略的提携の締結、ネット・実店舗両方の小売チャネル展開を加速する計画を進めています。

同社の広報担当者は、「中国から東南アジア・北米へと販売網を拡大することで、ORGEのブランド競争力を強化します。また、韓国食材ベースの健康的で便利なブランドとして、世界的な地位の確立を目指します」と述べました。

