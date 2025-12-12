iQIYI Scream Night 2025、創造性の卓越と業界の躍進を称える





iQIYIとGalaxy Arenaが3年間の戦略的パートナーシップを更新、エンターテインメントと観光を促進

北京、2025年12月12日 /PRNewswire/ -- 12月6日、中国を代表するオンラインエンターテインメントプラットフォームであるiQIYIは、マカオのGalaxy Arenaにおいて毎年恒例のイベント「Scream Night」を開催し、6つのコンテンツカテゴリーにわたり合計63の栄誉を称えました。このイベントには、100名以上の著名人や業界リーダーに加え、数千人のファンが来場し、さらに全世界で数億人がオンライン配信を視聴しました。





iQIYI Scream Nightは、創設以来、業界の重要なバロメーターへと成長しています。11年目を迎えた同栄誉式は、その年を代表する優れた作品と才能を称えるとともに、クリエイターと観客を直接結びつける場となっています。

今年は、ギャラクシー・インターナショナル・コンベンション・センター・フォアコート・エリアにて2日間にわたり「iQIYI Scream Carnival」が開催され、イベント規模が拡大しました。このフェスティバルでは、ライブパフォーマンスやショーケースが展開され、主要な栄誉式と併せて、ファンにとってインタラクティブかつ没入感のある体験が提供されました。





創造性の卓越を称える

ドラマ部門では、「Thriving Land」が「トップドラマ・オブ・ザ・イヤー」として称賛され、「Rose Finch」が「ショートドラマ・オブ・ザ・イヤー」を受賞しました。iQIYIの創業者兼CEOであるYu GONG氏と、最高コンテンツ責任者であるXiaohui WANG氏は、脚本家のHeping LIU氏と共に、コンテンツ人気指数が10,000を超えた6つのオリジナルドラマ作品に栄誉を贈りました。これは、同プラットフォームにおける大ヒット作品の基準とされています。これらの選出は、ユーザーに高品質なコンテンツを推奨するために策定された、新たな四層評価システムを活用したものです。

バラエティ番組部門では、「The King of Stand-up Comedy 2」が「インフルエンシャル・ショー・オブ・ザ・イヤー」として称賛され、「HAHAHAHAHA 5」、「The Blooming Journey 2」、「Become a Farmer 3」が「バラエティー・ショー・オブ・ザ・イヤー」の栄誉を分け合いました。

「The Shadow's Edge」は「フィルム・オブ・ザ・イヤー」を受賞し、過去10年間で最も高評価を得た中国のクライムアクション映画として評価されました。さらに、グローバルな卓越性を称える7つの栄誉および観客とのエンゲージメントを踏まえた演技部門の栄誉が称賛されました。

技術革新に光を当てる取り組みとして、Youxue CHEN監督の作品「Under the Fireworks Lies My Home」が、iQIYI初のAIショート・フィルム・コンペティションで受賞しました。同コンペティションは、ByteDanceおよびGoogleとの共同イニシアチブであり、生成AIを物語創作に統合することを目的としています。

同イベントでは、iQIYIの「Taodou World」から生まれた今年最も人気のあるバーチャルキャラクターにもスポットライトが当てられました。これは、iQIYIの作品に登場する1,000体以上のキャラクターとユーザーがリアルタイムで交流できるAIを活用した機能です。

戦略的パートナーシップの拡大

イベント終了後の12月9日、iQIYIとGalaxy Arenaは、3年間の戦略的パートナーシップ更新を発表しました。この合意は、大規模イベント、バラエティ番組、映画・テレビ制作などの分野における協業をさらに深化させるものです。同パートナーシップは、マカオの「舞台芸術の街」としての発展を支援しつつ、iQIYIのオフラインエンターテインメント領域における存在感を強化するものです。





