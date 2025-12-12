奈良交通は、霧氷が見られる雪山登山に便利な「三峰山」・「高見山」行き霧氷バスを、２０２６年も運行いたします。

「高見山」行き霧氷バスについては、２０２５年までは土日祝日のみ運行していましたが、毎年多くのお客様に毎日運行のご要望をいただいておりましたので、２０２６年は運行日を拡大し、毎日運行（※木曜日を除く）いたします。増便によりお客様の利便性が増すことで、奈良県の魅力をさらに多くの方に知っていただけるよう願っております。

また、「三峰山」・「高見山」行き霧氷バスはいずれも事前予約制とし、観光バス車両で運行いたしますので、快適にご乗車いただけます。

詳細は下記のとおりです。





▲高見山山頂付近









記





１．運行内容

（１）三峰山（みうねやま）：宇陀郡御杖村＜事前予約制＞

視界が良好な時には、山頂から大洞山(おおぼらやま)や古光山(こごうやま)が霧氷を通して遠望でき、八丁平では広々と開けた一面雪原の眺望を楽しんでいただけます。運行期間中には、御杖村観光協会による霧氷まつりも開催されます。

・運行区間

〔往路〕榛原駅南口（7時45分発）→ みつえ青少年旅行村（8時54分着）

〔復路〕みつえ青少年旅行村（１４時30分発）→姫石の湯（14時45分着・16時発）

→榛原駅南口（17時9分着）

みつえ青少年旅行村（16時発）→ 榛原駅南口（17時9分着）

・運行日

2026年1月17日（土）～2月15日（日）の土日祝日

・運賃

大人往復3,200円（小児1,600円）





（２）高見山（たかみやま）：吉野郡東吉野村＜事前予約制＞

美しい三角形の山容で奈良と三重の県境にそびえる高見山は、その名の通り山頂からの視界が見事です。台高山脈の雄大な山並み、眼下には鎧(よろい)岳(だけ)、兜(かぶと)岳(だけ)など曽爾の山々を遠望できます。

・運行区間

〔往路〕榛原駅南口（8時15分発）→ 高見登山口（8時53分着）

〔復路〕たかすみ温泉前（16時発）→ 榛原駅南口（16時43分着）

・運行日

2026年2月1日（日）～2月23日（月・祝）の毎日（※木曜日を除く）

・運賃

大人往復2,600円（小児1,300円）

２．注意事項

・乗合バスの運行となるため、出発時刻には発車いたします。

・ご乗車の際は、登山届のご提出をお願いいたします。

（当社ホームページよりダウンロードできます。）

・厳寒期の冬山のため、アイゼン等、安全のための装備をご用意ください。

３．ご予約・お支払いについてのお問合せ先

奈良交通 総合予約センター

ＴＥＬ ０７４２（２２）５１１０ （９：００～１８：００ 年中無休）





・ご利用日の１ヶ月前の９時から前日の１６時までご予約が可能です。

・インターネットからもご予約が可能です。当社ホームページより

「2026霧氷バス」でご検索ください。

・片道のみのご利用の方は、お電話にてご予約をお願いいたします。

（インターネットではご予約いただけません）

・インターネット予約の場合のみ、クレジットカードまたは

コンビニエンスストアにてお支払いが可能です。

・当日現地では、現金または交通系ICカードでのお支払いが可能です。

▲霧氷バス公式HP

以 上



