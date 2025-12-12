沼津・湯河原温泉 万葉の湯(静岡県沼津市)は、このほど厚生労働省が認定する「温泉利用プログラム型健康促進施設」に、2025年11月19日に認定されました。今回の認定を機に、すでにスタートしている「万葉健康促進プロジェクト2025」をさらに推進し、温泉を中心とした健康づくりの取り組みを強化していくことをお知らせいたします。

URL： https://www.manyo.co.jp/numazu/









■本リリースのポイント

1.県内唯一！※1 沼津・湯河原温泉 万葉の湯「厚生労働大臣認定 温泉利用プログラム型健康促進施設」認定

2.温泉×運動×リラックスを組み合わせた健康促進プログラムを提供

3.「2026年はお風呂の年」“癒やしのための温浴施設”から“健康維持のために通う施設”へ









万葉の湯





沼津・湯河原温泉 万葉の湯はこれまで、気軽に利用できる「癒やしの温浴施設」として親しまれてきました。このたび「厚生労働大臣認定 温泉利用プログラム型健康促進施設」の認定により、今後は温泉入浴の効果を正しく活用した"健康促進型の温浴施設”としての役割も担っていきます。

「温泉利用プログラム型健康促進施設」 とは、治療目的ではなく一般の利用者が健康維持・健康寿命の延伸を目的に温泉を活用できる施設で、

・温泉を中心とした健康促進プログラムの提供

・設備・維持管理体制の整備

・温泉入浴指導員の常駐

・医療機関からの助言を受けられる体制

など、複数の要件を満たした施設のみ認定されます。

※1 https://www.onsen-msrc.com/knowledge/program/index.html





2.温泉×運動×リラックスを組み合わせた健康促進プログラムを提供

万葉健康促進プロジェクト





「万葉健康促進プロジェクト2025」では、温泉入浴だけでなく、入浴前後の運動習慣づくりにも取り組んでまいりました。

これまでの取り組みとして、温泉とウォーキングや健康体操を組み合わせたプログロムの提供、継続的なウェルネス(チェアヨガ等)の開催、究極のバイクワットバイクの設置、健康的な食事の提供、健康的な入浴方法のご案内、 近隣医療機関との連携、沼津市健康づくり課とのタイアップイベントの開催(体組成計測、健康講和など)、従業員の入浴知識の向上(入浴指導員3名 入浴検定取得者9名)、入浴指導員によるブログ発信(万葉おじさん)などを実施しております。





このほど厚生労働省が認定する「温泉利用プログラム型健康促進施設」に認定されたことを受け、2026年はさらに健康促進・健康寿命の延伸のきっかけづくりの場としての取り組みを強化していきたいと考えております。





3.「2026年はお風呂の年」“癒やしのための温浴施設”から“健康維持のために通う施設”へ

万葉の湯





弊社「万葉倶楽部株式会社」代表取締役社長の高橋 理が副会長を務める「全国温浴施設協会」などで構成する「2026 お風呂の年プロジェクト」実行委員会は、2025年11月26日の「いい風呂の日」に「026(お・ふ・ろ)」の語呂合わせから、日本記念日協会の「2026お風呂の年」“記念年”の登録を受けました。

温浴施設・銭湯・サウナ業界が連携して「2026 お風呂の年プロジェクト」を展開していきます。

静岡県で唯一「厚生労働大臣認定温泉利用プログラム型健促進施設」に認定された沼津・湯河原温泉 万葉の湯では、2026年のお風呂の年に「温泉×健康」をテーマにした体験イベントや測定会、チェアヨガやワットバイクの活用、 健康志向の食事の提供を継続して実施してまいります。

新たに芸人パーソナトレーナーによる健康体操、医療機関とのタイアップイベント、サウナの健康的な入浴法などを順次開催予定です。





詳細は決まり次第、公式サイトおよび館内掲示でお知らせいたします。









「厚生労働大臣認定温泉利用プログラム型健促進施設」である沼津・湯河原温泉 万葉の湯は、“ただの温浴施設”ではなく、“健康のために通う施設”という印象を多くの方に持っていただけるようこれからも取り組んでまいります。









外観





■施設概要

会社名 ： 沼津・湯河原温泉 万葉の湯

所在地 ： 静岡県沼津市岡宮1208-1

営業時間： 24時間営業(朝8：00～朝10：00は大浴場の清掃時間の為、ご入浴出来ません。)

休館日 ： 年2回 メンテンスの為、臨時休館日有

利用料金： 大人(中学生以上)＝1,900円(平日)2,400円(土日祝日)、

小学生＝800円(平日)1,100円(土日祝日)、

幼児(3歳以上)＝600円(平日)700円(土日祝日)、3歳未満無料。

URL ： https://www.manyo.co.jp/