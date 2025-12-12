近畿大学経営学部（大阪府東大阪市）経営学科教授 布施匡章ゼミは、生け花・鉢花のギフト商品を中心に取り扱う「花のたかや」（奈良県香芝市）と共同で、令和7年（2025年）12月19日（金）、東大阪キャンパスにて花の販売やラッピング体験などを行う「花のクリスマスマーケット」を開催します。【本件のポイント】●近畿大学経営学部生が、花のたかやと共同でクリスマスを意識したイベント「花のクリスマスマーケット」を開催●花の販売やフォトスポットの設置を通じて若者が花に親しむ機会を創出し、ギフトとして花を贈る文化の浸透を目指す●参加者にアンケート調査を実施し、今後のビジネス化やマーケティング戦略に活用する【本件の内容】令和7年（2025年）10月に、布施ゼミ生が近畿大学生110人を対象に花に関するアンケート調査を実施したところ、88人が「花を買うことがない」と答え、その理由として「花を買う理由や目的がないから」と回答しました。それを受け布施ゼミでは、クリスマスというイベントを生かして花に親しむ機会を提供すれば、花を購入することや大切な人に花を贈ることに関心をもってもらえるのではないかと考え、町の花屋と共同で本イベントを企画しました。「花のクリスマスマーケット」では、花の販売やラッピング体験のほか、造花のブーケや花の入浴剤が当たるガチャガチャ（カプセルくじ）などの企画を行います。また、クリスマス装飾を施したフラワーフォトスポットを設置し、インスタントカメラ「チェキ」で撮影した写真をプレゼントします。本イベントを通じて若者が花に触れるきっかけを創出するとともに、クリスマスを意識したタイミングで開催することで、ギフトとして花を贈る文化の浸透を目指します。さらに、参加者を対象にアンケート調査を実施し、今後のビジネス化やマーケティング戦略に活用する予定です。【開催概要】日時：令和7年（2025年）12月19日（金）12：00～17：00場所：近畿大学東大阪キャンパス 21号館1階ピロティ （大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分）対象：近畿大学生、教職員布施ゼミInstagram https://www.instagram.com/fuse_seminar/【主な企画】（1）花の販売種類：ガーベラ、バラ、カーネーション、ユーカリ等価格：「ラッピング済みブーケ」または「ラッピングなしのばら売り」1本 300円、2本 500円、3本 800円、4本 1,000円、5本 1,200円、6本 1,400円、7本 1,600円、8本 1,800円、9本 2,000円 10本目以降は1本あたり200円（税込）※「ラッピング済みブーケ」と「ラッピングなしのばら売り」は本数ごとに同額。※ばら売りで購入した方のうち希望者は、体験ブースにて指導を受けながら自身でラッピングが可能。※価格・販売内容は変更の可能性があります。（2）花のラッピング体験随時受付、無料。近大生と花のたかやのスタッフに指導を受けながら、購入した花を自身でラッピング。（3）ガチャガチャ価格：1回 500円、限定30個景品：1等 造花のブーケ、2等 お花の入浴剤、3等 お菓子のブーケ（4）フラワーフォトスポット随時受付、無料。クリスマス装飾が施されたフラワーフォトスポットにて、インスタントカメラ「チェキ」で撮影。1グループにつき写真1枚をプレゼント。アンケートに答えていただくと、もう1枚プレゼント（予定）。【代表学生のコメント】近畿大学経営学部商学科3年生 渡邊未悠（わたなべみゆう）さん今回のイベントは、若い世代が花に触れるきっかけをつくりたいという思いから企画しました。ガチャガチャやラッピング体験、フォトスポットなど、楽しみながら花に親しめる仕掛けを通して「花って意外と身近で面白い」と感じてもらうことを目指しています。また、実際に花を手に取っていただいた方から生の声を伺い、今後の取り組みに生かしていきたいと考えています。イベントで得た知見を大切にし、参加者の日常の中で花と関わるきっかけを増やせるよう引き続き挑戦していきます。【花のたかや】所在地 ：奈良県香芝市磯壁3-58-5代表者 ：高谷謹自事業内容 ：フラワーギフト、イベント花等の販売・配達ホームページ：https://hananotakaya.jp/【関連リンク】経営学部 経営学科 教授 布施匡章（フセマサアキ）https://www.kindai.ac.jp/meikan/124-fuse-masaaki.html経営学部https://www.kindai.ac.jp/business/