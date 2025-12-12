近畿大学附属和歌山高等学校（和歌山県和歌山市）では、ラグビー部が「第105回全国高等学校ラグビーフットボール大会」に5年連続7回目の出場、サッカー部女子が「第34回全日本高等学校女子サッカー選手権大会」に初出場を決めました。これにともない、令和7年（2025年）12月19日（金）に、全校生徒参加の壮行会を実施します。【本件のポイント】●ラグビー部が第105回全国高等学校ラグビーフットボール大会に5年連続7回目の出場●サッカー部女子が第34回全日本高等学校女子サッカー選手権大会に初出場●全校生徒1,606人が参加し、ラグビー部・サッカー部女子に激励のエールを送る【本件の内容】近畿大学附属和歌山高等学校ラグビー部は、「第105回全国高等学校ラグビーフットボール大会和歌山県大会」決勝で和歌山県立熊野高等学校に勝利し、5年連続7回目の全国大会出場を決めました。サッカー部女子は、「第34回全日本高等学校女子サッカー選手権大会和歌山大会」決勝で和歌山県立和歌山北高等学校に勝利し、全国大会初出場を決めました。全国大会に先立ち、全校生徒が集まり、代表選手にエールを送る壮行会を開催します。【実施概要】日時 ：令和7年（2025年）12月19日（金）10：40～11：25場所 ：近畿大学附属和歌山高等学校・中学校 体育館 （和歌山県和歌山市善明寺516、JR阪和線「和歌山駅」から和歌山バスで約20分、 「近畿大学附属和歌山校前」下車すぐ）実施方法：対面開催を予定しておりますが、インフルエンザの流行状況等により、 急遽オンライン開催に変更する場合がございます。予めご了承ください。登壇者 ：ラグビー部30人、サッカー部女子17人参加者 ：全校生徒1,606人プログラム：出場選手紹介激励の言葉 校長 川合廣征（かわいひろゆき） 保護者会会長 貴志昌伸（きしまさのぶ） 同窓会会長 松房孝樹（まつふさたかき） 生徒会会長 東一希（ひがしかずき）（2年）激励費贈呈 保護者会会長 貴志昌伸 同窓会会長 松房孝樹激励費受領 サッカー部女子主将 木村朱里（きむらあかり）（3年）選手代表挨拶 ラグビー部主将 森悠真（もりゆうま）（3年）校歌斉唱【試合概要】＜ラグビー部＞出場大会：第105回全国高等学校ラグビーフットボール大会日程 ：令和7年（2025年）12月28日（日）会場 ：東大阪市花園ラグビー場（大阪府東大阪市）対戦校 ：聖光学院高等学校（福島県代表）＜サッカー部女子＞出場大会：第34回全日本高等学校女子サッカー選手権大会日程 ：令和7年（2025年）12月29日（月）会場 ：淡路佐野運動公園 第1サッカー場（兵庫県淡路市）対戦校 ：富山第一高等学校（富山県代表）【全国大会出場メンバー】＜ラグビー部＞部長：出口敬基（でぐちたかき） 監督：田中大仁（たなかだいと）主将：森悠真（もりゆうま）（3年生）選手：伊藤宥征（いとうゆうせい）、大西正遥（おおにしまさはる）、川口惺太郎（かわぐちせいたろう）、熊谷涼（くまがえりょう）、駒吉凛太郎（こまよしりんたろう）、久木オスカル（くぎおすかる）、森悠真（もりゆうま）、髙山倖生（たかやまこうせい）、中井悠人（なかいゆうと）、西前佑飛（にしまえゆうひ）、山本倖太郎（やまもとこうたろう）、將口聡太（しょうぐちそうた）（以上3年生）坂野孝太（さかのこうた）、廣谷太智（ひろたにたいち）、北岡淳也（きたおかあつや）、久保田祥平（くぼたしょうへい）、左向陽翔（さこうひなと）、田本匠（たもとなる）、安村蓮大朗（やすむられんたろう）、山粼功士朗（やまさきこうしろう）、宮本僚太（みやもとりょうた）、伊藤吏雄（いとうりお）（以上2年生）石坂洋翔（いしざかひろと）、小松翔俐（こまつしょうり）、近藤勇次郎（こんどうゆうじろう）、辻陸斗（つじたかと）、松本直大（まつもとなおひろ）、森岡千智（もりおかちさと）、西殿顕親（にしどのあきちか）、田中郁（たなかいく）（以上1年生）＜サッカー部女子＞部長：岡ひなた（おかひなた） 監督：雜賀俊浩（さいかとしひろ）主将：木村朱里（きむらあかり）（3年生）選手：北野桜子（きたのさくらこ）、小畑優衣（こばたゆい）、木村朱里（きむらあかり）（以上3年生）北口那智（きたぐちなち）、久保川穂（くぼかわみのり）、小阪磨美（こさかまみ）、竹野有香（たけのゆうか）、岩尾蒼珂（いわおあおか）、竹下心葉（たけしたここは）、津村歩（つむらあゆみ）、堀内摩衣子（ほりうちまいこ）（以上2年生）中浴美咲（なかさこみさき）、井上望愛（いのうえもあ）、小西結愛（こにしゆあ）、谷川めいこ（たにがわめいこ）、野上由衣（のかみゆい）、山田美翔（やまだみう）（以上1年生）【関連リンク】附属和歌山高等学校https://www.hwaka.kindai.ac.jp/