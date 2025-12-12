全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、日本全国を「ざっくり」とスポットを絞り、その地で食べたい絶品グルメを紹介していく番組「ざっくり旅グルメ」を日曜夕方6時から放送しております。 12月14日（日）は「大阪ロケスペシャル」を、21日（日）は「京都の超穴場！割と空いてるとこらへんロケSP」をお届けします。

1．「ざっくり旅グルメ」番組概要

日本全国津々浦々、土地に根差した食材や、郷土料理にB級グルメ。「ざっくり」とスポットを絞り、その地で食べたい絶品グルメを紹介していく番組です。■出演者：リアクションする人：田中美久、くぉっかさん（CV.コカドケンタロウ）■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/tabi/zakkuri-tabi/

2．放送内容

12月14日（日）#13「大阪ロケスペシャル」

今回は田中美久さん＆くぉっかさんの化身コカドケンタロウさんも念願のロケスペシャル！日本の旅行先で大人気の大阪！食いだおれの町でもあり、たこ焼き、お好み焼きなどの粉もん、サクサクの串カツなど、名物グルメも目白押しの食べ歩きにも最適なスポット。まずは大阪の玄関口、通天閣商店街をざっくり食べ歩き。名物ヘレカツサンドに通天閣コロッケ、ミックスジュース＆ビリケンさんの幸せスイーツでテンションはMAXに！続いて、２人はめっちゃ串カツどっぷりツアーに参加！ホテルに戻っても宿泊者限定イベントでさらに大阪の味を満喫とまさに食いだおれる寸前の一日！！お楽しみに。

12月21日（日）#14「京都の超穴場！割と空いてるとこらへんロケSP」

今回もスタジオを飛び出してロケスペシャル！観光客であふれる京都の達人「京都グルメタクシー」の岩間さんが穴場スポットを２人に紹介！題して「京都の超穴場！割と空いてるとこらへん」をざっくり楽しんじゃいます。最初に向かったのは創業1689年の超老舗。「なま麩のピッツァ」と「なま麩田楽」をゆったり堪能！移動中のタクシー内でも丹波栗を使った餡で包んだ上品で素朴な味わいのおはぎを頂いちゃいます！そして旅の締めに訪れたのは、絶景レストランの絶品ローストビーフ！ざっくり旅グルメの締めとなる極上メニューをお楽しみに！！

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。