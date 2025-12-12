このたびの地震により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：増田一哉、以下「当社」）は、当社が運営する「企ふるオンライン」にて、2025年12月8日に発生した青森県東方沖を震源とする地震に対する企業版ふるさと納税による緊急災害支援の寄附募集を開始いたしました。

寄附募集エリアについて

甚大な被害が発生し、市民生活に大きな影響が出ています。一刻も早い復旧・復興に向けて全力で取り組んで参りますので、ご支援を賜ります。

青森県七戸町

岩手県宮古市

岩手県大船渡市

岩手県岩泉町

オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイト「企ふるオンライン」

https://kifuru.jp/projects/1750/https://kifuru.jp/projects/1758/https://kifuru.jp/projects/1759/https://kifuru.jp/projects/1765/

「企ふるオンライン」は、オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイトです。全国の寄付プロジェクトを探し、申し込みから決済までオンライン上で完結できます。決済は、クレジットカードと口座振込※のどちらかを選んでいただけます。 ※口座情報（銀行及び口座番号等）は、寄付申し込み後に表示されます。

https://kifuru.jp/

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form