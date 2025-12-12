株式会社 ホテル京阪（本社：大阪市中央区 社長：西川 正浩）が運営するホテル京阪 ユニバーサル・タワー（所在地：大阪市此花区）３２階スカイレストラン「トップ・オブ・ユニバーサル」では、２０２６年１月５日(月)～３月３日（火）まで、「Ｗｉｎｔｅｒ＆Ｓｐｒｉｎｇグルメコレクション～和牛・寿司・旬の苺を贅沢に～」を開催いたします。 お客さまの目の前で調理し、熱々をお届けするライブキッチンに「黒毛和牛バーガー」が初登場いたします 。ジューシーな黒毛和牛の旨味を最大限に活かした、当ビュッフェでしか味わえない贅沢な一品です。その他にも、定番の「牛肉のステーキ」や、「寿司～飾りいなり寿司、鮪、トラウトサーモン～」もご用意し、食欲をかき立てます。 また、旬の苺をピザに乗せた「苺のクアトロフォルマッジ」や、蟹や鮑、鮟鱇を使用した温製・冷製のメニューなど、ご家族皆さまでお楽しみいただけるラインナップをお届けいたします。 ３２階からの煌めく夜景と、贅沢なグルメコレクションをぜひお楽しみください。

■Ｗｉｎｔｅｒ＆Ｓｐｒｉｎｇグルメコレクション～和牛・寿司・旬の苺を贅沢に～ 開催概要

（1）開催期間

２０２６年１月５日（月）～３月３日（火）

（2）営業時間

１７：３０～２１：３０（最終入店 ２１：００） ２時間制

（3）料金（税込）

大人（１３歳以上） ６，３００円子ども（７歳～１２歳） ３，１５０円幼児（４歳～６歳） １，８５０円

（4）メニュー

＜ＬＩＶＥ ＫＩＴＣＨＥＮ＞牛肉のステーキ／黒毛和牛バーガー／寿司～飾りいなり寿司、鮪、トラウトサーモン～＜ＨＯＴ ＳＥＣＴＩＯＮ＞ホタテと法蓮草の明太クリームグラタン／点心盛り合わせ／海老と根菜のアヒージョ牛肉の赤ワイン煮込み／鮟鱇と菜の花のオマールクリームソース／魚介のパエリアローストポークのシャリアピンソース／苺のクアトロフォルマッジピッツアマルゲリータ／フライドチキン＆フライドポテト／蟹と雲丹の茶碗蒸しチーズフォンデュ～バケット・ソーセージ・パリジャンポテト・サラダ海老～サーモンの豆乳しゃぶしゃぶ など＜ＣＯＬＤ ＳＥＣＴＩＯＮ＞鴨と胡柚のピンチョス／海老とアボカドのムース／生ハムとイチゴのアンサンブル蒸し鶏と玉子の親子ピタサンド／鯛カルパッチョ 香味ジンジャーレモンソース鮑と紅心大根のカクテル／キウイフルーツとチェリー、クリームチーズのタルティーヌ生ハムと苺のアンサンブル／モッツアレラチーズとブロッコリーのキッシュ など＜ＤＥＳＳＥＲＴ＆ＦＲＵＩＴＳ ＳＥＣＴＩＯＮ＞苺のショートケーキ／苺のロールケーキ／苺のパンナコッタ／ラズベリーココフルーツ盛り合わせ／ガトーショコラクラシック／パンケーキ などソフトドリンクバー付

■場所

ホテル京阪 ユニバーサル・タワー ３２階スカイレストラン「トップ・オブ・ユニバーサル」所在地： 大阪市此花区島屋６丁目２－４５アクセス： ＪＲゆめ咲線「ユニバーサルシティ」駅すぐ連絡先： ０６－６４６５－０３６０（電話受付時間 ９：００～１８：００）ＵＲＬ： https://www.hotelkeihan.co.jp/tower/

■予約ＷＥＢサイト

https://www.tablecheck.com/ja/shops/hotelkeihan-topofuniversal/reserve

