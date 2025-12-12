パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、パソコン専門店の【パソコン工房 町田店】にて、「町田店 オープン4周年記念セール」を2025年12月13日（土）から12月19日（金）まで開催いたします。

■【パソコン工房 町田店】にて12月13日（土）より「町田店 オープン4周年記念セール」を開催

【パソコン工房 町田店】は、2021年12月11日（土）に新規オープンし、さらに2025年9月13日（土）に大きく棚を増加して全面改装いたしました。この度、オープンより4周年を迎えました【パソコン工房 町田店】にて、日頃のご愛顧への感謝の気持ちを込めた「町田店 オープン4周年記念セール」を2025年12月13日（土）より開催いたします。

「町田店 オープン4周年記念セール」では、人気のゲーミングPCやノートPCなど最新の即納パソコンを豊富に取り揃え、さらにPCパーツ・周辺機器など幅広い品揃えを記念プライスにてご提供いたします。セール対象品の他にも、eスポーツプロプレイヤーや著名インフルエンサーとのコラボゲーミングPC「LEVEL∞」や、初めてのゲーミングPCに最適なコスパを追求し、カラーバリエーションも選べる「LEVELθ」、カスタマイズして注文できる高品質なBTOパソコン「iiyama PC」等、アップグレードや出張設定設置サービス、各種便利なサービスのご検討も含め店頭スタッフと相談をしながらご注文いただけます。また、高性能かつデスクの場所を取らず効率良く作業できるWindows 11搭載のスリムPC、ノートPCをはじめ、NPU AIエンジン内蔵のモデルや、マルチモニター対応のモデルなど、ビジネス用途での様々なニーズにお応えする最新パソコンを取り揃えております。法人様のまとめ買い、業務PC買い替え、買取（下取り）のご相談も承ります。ぜひお気軽にご相談ください。開催期間：2025年12月13日（土） ～ 12月19日（金）「町田店 オープン4周年記念セール」の詳細は下記の情報ページをご確認ください。URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/machida_4th_anv_sale.php※セールアイテムの情報公開は、12月12日（金）夕方頃を予定しております。

■【パソコン工房 町田店】店舗情報

【 店舗名 】パソコン工房 町田店 【 所在地 】〒194-0013 東京都町田市原町田 6丁目 10-1 ユニットコム町田ビル 【 営業時間 】11時00分 ～ 20時00分 【 定休日 】年中無休 【 電話番号 】042-707-6425 【 メール 】machida@pc-koubou.co.jp 【 店舗ＨＰ 】https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/machida.php

■【パソコン工房 八王子店】にて協賛セールを同時開催

【パソコン工房 町田店】「町田店 オープン4周年記念セール」と同日の2025年12月13日（土）より、近隣の【パソコン工房 八王子店】にて協賛セールを開催いたします。【パソコン工房 八王子店】「町田店 オープン4周年記念 協賛セール」開催期間：2025年12月13日（土） ～ 12月19日（金）セールの詳しい情報やセールチラシは下記の情報ページよりご確認ください。URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/machida_4th_anv_sale.php※セールアイテムの情報公開は、12月12日（金）夕方頃を予定しております。※協賛セールは【パソコン工房 町田店】「町田店 オープン4周年記念セール」と商品内容が異なります。

■【パソコン工房 八王子店】店舗情報

【 店舗名 】パソコン工房 八王子店 【 所在地 】〒192-0083 東京都八王子市旭町 12-4 日本生命八王子ビル 1F 【 営業時間 】11時00分 ～ 20時00分 【 定休日 】年中無休 【 電話番号 】042-649-8215 【 メール 】hachioji@pc-koubou.co.jp 【 店舗ＨＰ 】https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/hachioji.php

■最新Windows 11搭載パソコンへお得に乗り換え『Windows 11 全力乗換応援フェア』

2025年10月14日（火）サポート終了を迎えたWindows 10搭載パソコンからの乗り換えはパソコン工房にお任せください。全国のパソコン工房 店舗・WEB通販サイトにて、お使いのWindows 10搭載パソコンから最新Windows 11搭載パソコンへお得に乗り換えを行っていただける『Windows 11 全力乗換応援フェア』を実施中です。サポートが切れたWindowsを搭載したパソコンをそのまま使用し続けると様々なセキュリティリスクが伴いますが、最新Windows 11搭載パソコンへ乗り換えることでWindows 11のセキュリティとアップデートにより安心してパソコンをお使いいただけます。パソコン工房の最新パソコン「iiyama PC」をはじめ、「LEVEL∞」、「LEVELθ」等、いずれも標準でWindows 11を搭載しておりますので、快適・安心なパソコン環境を存分にお楽しみいただけます。① 最大5万円分相当を還元 乗り換えがお得になる「下取りサービス」② 「Windows 11アップグレード診断」が無料 アップグレード工賃も5,000円にてご提供③ 乗り換えのパソコン選びに最適 「オススメ最新Windows 11搭載パソコン」をご提案※最大5万円分相当の還元額は、当社指定の条件となります。※店舗では当社直営店舗でご利用いただける「当社商品券」での還元、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元となります。※商品券還元の上限は、取引価格の10分の2までとなります。※詳しくは下記の情報ページをご覧ください。『Windows 11 全力乗換応援フェア』情報ページURL：https://www.pc-koubou.jp/pc/windows11_norikae.php※『Windows 11 全力乗換応援フェア』は予告なく変更・終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■最大8,000円分相当※を還元する「冬の超お得アップグレード還元フェア」を期間限定で開催

「冬の超お得アップグレード 還元フェア」は、期間中にパソコン工房で対象iiyama PCのご購入と同時に、ご購入PCのアップグレードならびに当社指定 周辺機器のご購入を行っていただくことで、アップグレードと周辺機器ご購入の合計点数に応じて、1点あたり2,000円分相当、最大で4点 8,000円分相当※の還元が付与されるキャンペーンです。店舗・WEB通販での開催期間：2025年12月2日（火）～ 12月17日（水）※最大8,000円分相当の還元額は、当社指定の商品、アップグレード内容での条件となります。※店舗では当社直営店舗でご利用いただける「当社商品券」での還元、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元となります。※対象機種ならびに還元方法は、店舗とWEB通販サイトで異なります。※一部、キャンペーン対象外の商品もございます。※機種によりアップグレード選択が出来ない項目もございます。※ダウングレードは対象外となります。※本キャンペーンにおける還元は基本構成からのアップグレード機器価格、または同時購入品価格を対象とする還元です。※キャンペーンには当社会員（LINE会員・WEB会員・ビジネスご優待会員）への登録が必要です。※商品券還元の上限は、取引価格の10分の2までとなります。パソコン工房「冬の超お得アップグレード 還元フェア」情報ページ店舗 URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/otoku_upg_fair_2512.phpWEB通販 URL：https://www.pc-koubou.jp/pc/upgrade_fair_202512.php

■全国のパソコン工房にて「最大2万円分還元 超還元プログラム」を実施中

全国のパソコン工房店舗では、最新パソコン、ゲーミングPC、PCパーツ、周辺機器、中古パソコンのご購入において、当社指定保証サービスに同時ご加入いただく事で最大2万円分相当※の還元が付与されるパソコン工房会員様限定「最大2万円分還元 超還元プログラム」を実施中です。※最大2万円分相当の還元は当社指定商品での条件となります。※還元の条件ならびに還元方法は、店舗とWEB通販サイトで異なります。※詳しくは下記の情報ページをご覧ください。パソコン工房「最大2万円分還元 超還元プログラム」情報ページURL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/kangen_program.php

■丹生明里 パソコン工房 町田店1日スタッフ体験 動画を公開！

タレント・YouTubeチャンネル 「にぶちゃんねる」で活躍中の 丹生明里 が、9月に全面改装したばかりの【パソコン工房 町田店】に来店、「 1日スタッフ体験 」を行った動画が公開されました。 人気のゲーミングパソコン「LEVEL∞ （レベル インフィニティ）」 「LEVELθ （レベル シータ）」を取り扱う1F 最新ゲーミングパソコンフロアから始まり、2F 周辺機器・ゲーミングデバイスフロア、3F PCパーツフロア、4F中古フロアの各階を回りながら、スタッフとして実際にPOP制作やLEVEL∞「にぶちゃんねる」おすすめパソコンコーナーの設置・作り込みを行いました。【パソコン工房 町田店】での 丹生明里 の活躍をぜひお見逃しなく！丹生明里 パソコン工房 町田店1日スタッフ体験 動画はこちらURL：https://www.youtube.com/watch?v=4jl8lZz8VpQパソコン工房では、お客さまにより満足していただける商品・サービスの提供に努めてまいります。

【会社概要】社名 株式会社ユニットコム運営ショップ名パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jpグッドウィル URL : https://www.goodwill.jp代表者 代表取締役 端田 泰三本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1事業内容 iiyama PC （オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先株式会社ユニットコム 営業企画部 プロモーションGTel : 03-4334-9037 / Fax: 03-4334-9002E-mail: uni-kikaku@unitcom.co.jp