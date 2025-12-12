京阪電気鉄道株式会社(本社：大阪府枚方市、社長：井上欣也)では、電車内や駅構内でのマナー向上を呼びかける取り組みの一環として、今年度より沿線の小学１年生を対象としたマナー啓発冊子の配布を開始します。 冊子は、子供が初めて一人で電車に乗るという物語を通して、電車を利用するうえで知っていただきたいマナーやルールについてイラストで分かりやすく説明しています。読んで終わりではなく、お子さまにマナーとは何かを考えてもらえるよう、あえて正解を明示しない「マナーさがしえ」のページも設け、マナーを守れている人と守れていない人を探しながら、学んでいただける内容となっています。 初年度である今回は、枚方市内の公立小学校を介して、冬休み前の12月15日（月）より順次配布いたします。小学生となり行動範囲が少しずつ広がっていくお子さまに、マナー啓発冊子を通して、学校やご家庭で電車のマナーについて考えるきっかけにしていただくことを目指します。 当社では、今後もマナー啓発冊子の配布をはじめ、ポスターや車内放送などさまざまな機会を通じて、マナーへのご理解とご協力を呼びかけ、駅や車内の快適な環境づくりに努めていきます。 小学１年生向けマナー啓発冊子の概要は以下のとおりです。

１．タイトル 『電車にのってどこへ行こう？ マナーとルールをまもって出発進行！』２．形 式 B5サイズ（12ページ）３．配布部数 約2,900部４．配布対象 枚方市内の全公立小学校（44校）の1年生 ※2026年度より対象エリアを拡大して配布予定５．配布時期 12月15日（月）より順次

https://newscast.jp/attachments/5G6S2DMByy0N8rtnBCGR.pdf