株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢康寛）が展開する総合寝具ブランド「GOKUMIN」は、2025年12月5日（金）より、睡眠の質に特化した空気清浄機 **「NERU BREEZE」（ネルブリーズ）** を新発売。 **「空気から快眠を」** をコンセプトに、 **4層フィルターと7つの機能** で寝室の空気を整え、冬の睡眠をより深く、快適にサポートします。

開発者の想い

「空気清浄機も寝具のひとつ」という考えから、GOKUMINでは睡眠に特化した空気清浄機「NERU BREEZE」を開発しました。冬の寝室は乾燥やハウスダスト、花粉などで空気環境が乱れ、眠りが浅くなったり、夜中に目が覚めたりすることがあります。開発者自身の睡眠の悩みをきっかけに、寝室の空気を整えることが快適な睡眠につながると確信し、製品化に至りました。「NERU BREEZE」は4層フィルターで空気を浄化し、鼻づまりや乾燥を軽減します。さらに、冬の寝室の空気環境を整えることで、風邪やインフルエンザなどの体調不良のリスクを抑え、毎日の睡眠も快適にし、朝の目覚めの良さを改善します。

「NERU BREEZE」の主な特徴

＜小さな一台で部屋の空気が変わる＞

花粉、PM2.5、ウイルス、ニオイまでしっかり除去する高性能4層フィルター（プレフィルター／高性能分解フィルター／HEPA H13／活性炭）を搭載。寝室や子供部屋、書斎など日常の空間を手軽に快適に整えます。フィルターは約6か月（約2,200時間）ごとに交換時期をお知らせし、ワンタッチで簡単に交換可能です。

＜家族みんなにやさしい機能性＞

2・4・8時間のタイマーとチャイルドロックを搭載し、家族やペットがいる家庭でも安心して使用できます。LEDライトは明るさ調整が可能で、就寝中も眩しく感じません。小型で軽量な設計により、寝室やリビング、子供部屋などシーンに合わせて気軽に移動できます。

＜静けさと省エネを両立した設計＞

稼働音はわずか24dBで、ささやき声より静か。寝室でも気にならず、快眠をサポートします。消費電力は10W以下で、毎日長時間使用しても電気代を気にせず安心です。夜はおやすみモードに切り替えることで、さらに静かで快適な環境を保てます。

製品情報

「NERU BREEZE」（ネルブリーズ）空気清浄機本体

**[価格]** 8,980円**[サイズ]** 約H241.5×W180×D176mm**[カラー]** ホワイト**[製品重量]** 約1kg（空気清浄機本体／電源アダプターを含まない）

**[発売日]** 2025年12月5日（金）

**[販売店]**・公式EC：https://gokumin.co.jp/products/glc-ap-w-01・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FYNSZYJK・ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/glc-ap-w-01.html?sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-rsltlst-title・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/glc-ap-w-01/?variantId=GLC-AP-W-01

「NERU BREEZE」（ネルブリーズ） 専用フィルター

**[価格]** 2,980円

**[サイズ]** 約H135×W145×D145mm

**[カラー]** ホワイト

**[製品重量]** 約0.1kg

**[発売日]** 2025年12月5日（金）

**[販売店]**・公式EC：https://gokumin.co.jp/products/glc-ap-w-01・Amazon：https://amzn.asia/d/gFVC1T6・ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/glc-apft-w-01.html?sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-rsltlst-title・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/glc-ap-w-01/?variantId=GLC-APFT-W-01

「NERU BREEZE」（ネルブリーズ）フィルターセット

**[価格]** 10,480円**[サイズ]** 空気清浄機本体：約H241.5×W180×D176mm 交換用フィルター：約H135×W145×D145mm**[カラー]** ホワイト**[製品重量]** 空気清浄機本体：約1kg（空気清浄機本体／電源アダプターを含まない） 交換用フィルター：約0.1kg

**[発売日]** 2025年12月5日（金）

**[販売店]**・公式EC：https://gokumin.co.jp/products/glc-ap-w-01・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G46WW6LF・ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/glc-apftst-w-01.html?sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-rsltlst-title・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/glc-ap-w-01/?variantId=GLC-APFTST-W-01

シリーズ累計販売数 200万個 「GOKUMIN」とは

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。

日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで『Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023 最優秀賞』をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

GOKUMINの公式SNS

- Instagram：https://www.instagram.com/gokumin_official/- X：https://x.com/gokumin888- LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2004248957-drqYJvzN?uLand=7KYQLJ

会社概要

株式会社KURUKURU「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。会社名：株式会社KURUKURU代表者名：関沢 康寛所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1公式HP：https://www.kurukuru.co.jp