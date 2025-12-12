能勢電鉄と能勢妙見山が共同で硬券タイプのお守りを「合格祈願硬券・志望校ゆき」として製作し、北極星信仰の聖地・能勢妙見山「開運殿」にて開運合格祈祷をして配付します。









北極星は運命を司る星の王様であることから“運命を切り拓く開運のご利益”があると伝えられ、学問の神様としても信仰を集めてきました。

「合格祈願硬券・志望校ゆき」には、“合格はかたい”という思いを硬券にかけ合わせています。

最後のひと踏ん張りで迷いなくしっかりと踏み出せるようお祈り申し上げます。受験合格のお守りとしてお持ち頂ければ幸いです。詳細は次のとおりです。

（1）開催日時

2026年1月9日（金） 15時00分～16時00分頃（雨天決行）

混雑を避けるため配付時間を早める事があります。

（2）集合場所

阪急・能勢電鉄 川西能勢口駅 西改札口（改札外）

（3）配付枚数

400枚（但し、当日配付分が無くなり次第終了）

（4）主催

能勢電鉄株式会社 能勢妙見山





この件に関するお客様からのお問い合わせ

能勢電鉄株式会社 鉄道事業部 営業担当

TEL：072-792-7716 FAX：072-792-7730

（平日・9：30～17：00 2025年12月30日～2026年1月4日を除く）





参考資料： https://www.atpress.ne.jp/releases/563499/att_563499_1.pdf









能勢電鉄株式会社 https://noseden.hankyu.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/f461357944b28460d73c955a516d073a86f9f30c.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1