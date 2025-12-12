【 SiTest 導入事例 】属人的な改善から再現性のある運用へ。 SiTest が支えた最適化の成功プロセス
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）のウェブサイト解析・改善 SaaS「 SiTest（サイテスト）」は株式会社はなまる（本社：大阪市住之江区 代表取締役：岡崎 和也）に同ツールを提供し、2025年12月12日（金） に導入事例を公開いたしました。
事例紹介はこちらをご覧ください。
https://sitest.jp/blog/casestudy/?p=33824
クルマ買取「ソコカラ」では、不要になった車を買取り、必要とする人のもとへ届けることで、新たな価値を生み出すカーリサイクル事業を展開されています。
買取から販売、物流、貿易までを一貫して手がけており、独自の海外販路を活用することで産業廃棄物の削減にも寄与しています。
こうした循環型の取り組みを通じて、サステナブルな未来社会の実現を目指した活動が進められています。
今回は、 SiTest 導入の背景や導入によってどのような改善があったのか、そして今後どのように活用していこうとお考えなのかについて、担当の T 様、N 様にお話を伺いました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336851&id=bodyimage1】
株式会社はなまる T 様、N 様
■ 感覚頼りの改善から脱却。成果を導く “データ視点” への転換
－ SiTest 導入前の課題と導入の背景についてお聞かせください。
T 様 LPO （ランディングページ最適化）に関しては、これまでは他社の LP を参考にするなど、どうしても個人の感覚や経験に頼った改善が中心になっており、定量的な評価ができていない状況でした。
また、 LP のファーストビューをはじめとしたクリエイティブ訴求の A/B テストもスムーズに実施できず、改善のスピード感に課題を感じていました。
さらに、検索クエリごとに LP を最適化する精度が十分とは言えない状態で、成果につなげるための打ち手が曖昧になっていました。
そのうえ、 LP コンテンツにおける「どこを優先的に改善すべきか」という優先順位付けの PDCA もうまく回せていないと感じていました。
こうした課題を解決し、より再現性のある改善プロセスを構築したいという背景から、今回のツール導入を検討しました。
■ 分析 × テストで最適化が進化。成果につながる改善基盤を構築
－ 導入後に改善された点を教えてください。
N 様 導入後は、まず定量的な分析が行えるようになったことで、 PDCA サイクルの精度とスピードが大きく向上しました。これまで感覚的に行っていた改善が、データを基にした再現性のあるプロセスへと変わったことは非常に大きな変化でした。
また、ヒートマップを活用することで、ユーザーが特に注目しているエリアを把握できるようになり、例えば「買取事例」 のコンテンツをより強調するなど、メリハリのある LPO が実施できるようになりました。
さらに、 A/B テスト機能を用いてファーストビューの画像変更を SiTest 上で完結できたことにより、効果の高いクリエイティブを迅速に検証・反映できています。
加えて、ヒートマップをもとに LP 下層のどのパートがユーザーによく見られているのかを可視化できたことで、反応の良いコンテンツを上部に配置するといった、ユーザー行動に基づいた改善も可能になりました。
結果として、全体的な LP 改善の質とスピードが大幅に向上したと感じています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336851&id=bodyimage2】
