吸入投与から腫瘍微小環境標的まで──VHH抗体医薬品市場、2031年に7.28億ドルへ拡大する高浸透型バイオ医薬
VHH抗体医薬品は、ラクダ科動物由来の重鎖抗体（VHH、ナノボディ）を基盤とした次世代抗体医薬品である。従来の抗体より小型で安定性が高く、組織浸透性に優れることから、腫瘍、感染症、炎症性疾患など多様な疾患領域で治療ポテンシャルを持つ。製造面では、微生物発酵や哺乳類細胞を用いた生産が可能であり、製剤化・ドラッグデリバリーの柔軟性も高い。VHH抗体はその小型性により、従来の抗体では困難であった標的へのアクセスや深部組織への浸透が可能であり、免疫チェックポイント阻害、薬物結合型抗体（ADC）、吸入型治療など新しい治療戦略の開発を促進する。
新規治療ニーズと製剤特性が後押しする市場拡大
市場成長の背景には、次世代抗体医薬品に対する需要の高まり、希少疾患・難治性疾患への治療開発ニーズ、VHH抗体特有の製剤柔軟性があるである。小型・安定性・高浸透性の特性により、吸入剤や眼科用局所投与、腫瘍微小環境への浸透など新たな治療法の開発が加速しており、従来抗体医薬品との差別化要素として市場を牽引している。また、バイオ製薬企業や研究機関による活発な臨床試験と提携が、革新的製品導入の加速を支えているである。
安定的に拡大する成長市場
VHH抗体医薬品市場は安定的に拡大しているである。LP Information調査チームの最新レポートである「世界VHH抗体医薬品市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/222090/vhh-antibody-drugs）によると、2025年から2031年のCAGRは9.2%と予測され、2031年には市場規模が7.28億米ドルに達する見込みである。市場は着実な成長軌道にあり、革新的抗体医薬品としての存在感を高めつつあるである。
図. VHH抗体医薬品世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336833&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336833&id=bodyimage2】
図. 世界のVHH抗体医薬品市場におけるトップ2企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
ナノボディ技術をリードする市場集中企業
LP Informationのトップ企業研究センターによると、世界的な主要製造業者は、Sanofi（Ablynx）やAlphamab Oncologyが含まれ、2024年時点でトップ2企業が売上の観点から約100.0%の市場シェアを占めていたである。この市場は非常に集中しており、主要企業が技術開発と臨床試験の中心的役割を果たしているである。Sanofi（Ablynx）は、VHH抗体のナノボディ技術を活用した多様な治療薬候補の開発を進めており、腫瘍、感染症、自己免疫疾患など幅広い適応領域に対応する製品ポートフォリオを構築しているである。Alphamab Oncologyも、腫瘍微小環境を標的とする先進的VHH抗体治療の研究開発を推進しており、市場競争力と技術優位性を維持しているである。
次世代抗体医薬品としてのグローバル成長展望
今後のVHH抗体医薬品市場は、革新的治療薬としての位置付けをさらに強化し、グローバルな臨床適用範囲の拡大が見込まれるである。ナノボディ特有の小型性・安定性・高浸透性を活かし、吸入型投与や局所治療、腫瘍微小環境への精密標的治療など新たな応用開発が進むである。主要企業による研究開発投資と戦略的提携が継続されることで、次世代抗体医薬品としての市場価値はさらに向上すると予想されるである。技術革新と適応疾患領域の拡大により、VHH抗体医薬品はグローバル医薬品市場における注目セグメントとして、長期的な成長ポテンシャルを保持するである。
新規治療ニーズと製剤特性が後押しする市場拡大
市場成長の背景には、次世代抗体医薬品に対する需要の高まり、希少疾患・難治性疾患への治療開発ニーズ、VHH抗体特有の製剤柔軟性があるである。小型・安定性・高浸透性の特性により、吸入剤や眼科用局所投与、腫瘍微小環境への浸透など新たな治療法の開発が加速しており、従来抗体医薬品との差別化要素として市場を牽引している。また、バイオ製薬企業や研究機関による活発な臨床試験と提携が、革新的製品導入の加速を支えているである。
安定的に拡大する成長市場
VHH抗体医薬品市場は安定的に拡大しているである。LP Information調査チームの最新レポートである「世界VHH抗体医薬品市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/222090/vhh-antibody-drugs）によると、2025年から2031年のCAGRは9.2%と予測され、2031年には市場規模が7.28億米ドルに達する見込みである。市場は着実な成長軌道にあり、革新的抗体医薬品としての存在感を高めつつあるである。
図. VHH抗体医薬品世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336833&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336833&id=bodyimage2】
図. 世界のVHH抗体医薬品市場におけるトップ2企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
ナノボディ技術をリードする市場集中企業
LP Informationのトップ企業研究センターによると、世界的な主要製造業者は、Sanofi（Ablynx）やAlphamab Oncologyが含まれ、2024年時点でトップ2企業が売上の観点から約100.0%の市場シェアを占めていたである。この市場は非常に集中しており、主要企業が技術開発と臨床試験の中心的役割を果たしているである。Sanofi（Ablynx）は、VHH抗体のナノボディ技術を活用した多様な治療薬候補の開発を進めており、腫瘍、感染症、自己免疫疾患など幅広い適応領域に対応する製品ポートフォリオを構築しているである。Alphamab Oncologyも、腫瘍微小環境を標的とする先進的VHH抗体治療の研究開発を推進しており、市場競争力と技術優位性を維持しているである。
次世代抗体医薬品としてのグローバル成長展望
今後のVHH抗体医薬品市場は、革新的治療薬としての位置付けをさらに強化し、グローバルな臨床適用範囲の拡大が見込まれるである。ナノボディ特有の小型性・安定性・高浸透性を活かし、吸入型投与や局所治療、腫瘍微小環境への精密標的治療など新たな応用開発が進むである。主要企業による研究開発投資と戦略的提携が継続されることで、次世代抗体医薬品としての市場価値はさらに向上すると予想されるである。技術革新と適応疾患領域の拡大により、VHH抗体医薬品はグローバル医薬品市場における注目セグメントとして、長期的な成長ポテンシャルを保持するである。