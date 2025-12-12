集成材市場：世界調査報告書、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、展望（2025～2035 年）
Survey Reports LLC は、2025 年 12 月に 「集成材市場：グレード別（プレミアムグレード、フレーミンググレード、インダストリアルグレード、アーキテクチュラルグレード）、梁形状別（ストレート、カーブ、カスタム）、接着剤タイプ別（フェノールホルムアルデヒド（PF）、メラミン尿素ホルムアルデヒド（MUF）、ポリウレタン（PUR）、エポキシ、その他）、用途別（住宅、商業、産業）―世界市場分析、動向、機会および予測 2025～2035」を公表したと発表した。
本報告書は集成材市場の予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、集成材市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしているのである。
集成材市場概要
集成材（Glulam）は、寸法木材を耐久性・耐湿性の高い接着剤で複数層に積層して接合することで製造されるエンジニアードウッド製品である。この製造プロセスにより、強度、柔軟性、サイズの選択肢において無垢材を上回る強固で安定した構造部材が形成される。集成材は、住宅・商業・産業建築における梁、柱、アーチ、長スパン構造などに広く使用されている。天然木の風合いを活かした美観と優れた荷重支持能力、設計の柔軟性を提供する点が特徴である。さらに、再生可能資源の活用、炭素排出量の削減、材料利用効率の向上に寄与することから、現代の建築・インフラプロジェクトにおける持続可能な建設実践を支えているのである。
Surveyreports の専門家による集成材市場の分析によれば、2025 年の市場規模は USD 7.9 Billion であった。また、2035 年末には USD 13.8 Billion に達すると予測されている。集成材市場は 2025～2035 年の予測期間において約 5.4% の CAGR で成長すると見込まれているのである。
Surveyreports の分析者による定性的な集成材市場分析によれば、集成材市場の規模は、環境配慮型建材の採用拡大、エンジニアードウッド製品の人気上昇、持続可能かつエコフレンドリーな建築資材への需要増加、モジュラー建築およびマスティンバー建築の成長といった要因により拡大すると考えられる。集成材市場の主要企業としては、Boise Cascade、Western Forest Products、PFEIFER GROUP、Canfor、Setra Group AB、Schilliger Holz AG、Mercer Mass Timber LLC、Mayr-Melnhof Holz Holding AG、Binderholz GmbH、B & K Structures が挙げられる。
また、当社の集成材市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの 5 地域およびその構成国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本のクライアントの特定ニーズに合わせた詳細な分析も提供しているのである。
目次
● 集成材市場の規模、成長分析、及び各国における主要市場プレイヤーの評価である。
● 世界の集成材市場の需要および機会分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）を 2035 年まで 国別（日本を含む）に行うものである。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：グレード別、梁形状別、接着剤タイプ別、用途別、地域別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
