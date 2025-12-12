有名料亭出身の総料理長が手掛ける、おでんやシチューなど冬のあったかメニューが充実！『銀座朝食ラボ』にて、心も体も温まる「冬の贅沢小鉢」が12月1日（月）スタート
株式会社アズフードシステムズ（本社：東京都中央区、代表取締役：森田威）が運営する『銀座朝食ラボ』は、2025年12月1日（月）より冬メニューの提供を開始いたしました。
ホテルミュッセ銀座名鉄の2階に店を構える『銀座朝食ラボ』は、“日本一の東京の朝食”を目指し、料理人の手作りにこだわった、小鉢スタイルのビュッフェをご提供しています。お客様に旬の味をお楽しみいただくため、小鉢メニューは季節ごとに一新し、炊き込みご飯は月替わりでご用意。こだわりが詰まったメニューを開発しています。
■料理人・角田博史が手掛ける「彩り小鉢」
総料理長・角田博史は、老舗料亭「なだ万」で30年近く研鑽を積み、料理長も務めた和食のスペシャリスト。料理の鉄人・中村孝明氏を師とし、和食を世界に広めた立役者の一人です。そんな角田が総料理長として、その確かな技と知識を惜しみなく注ぎ込んだ小鉢料理は、どれもが力作。
9升に仕切られたトレイにお好きな小鉢を乗せるスタイルは、見た目が美しく「映える」だけでなく、味が混ざらず、少しずつ多品目を味わえるのが特徴。旬の食材と確かな技が織りなす「冷菜・温菜・スープ」をお楽しみください。
今年の冬は「小鉢にぎゅっと詰めた、冬のぬくもりとご馳走感」をテーマに、姉妹店『銀座和牛ラボ』とのコラボレーションによる「神戸牛＆A5仙台牛」を使用した豪華メニューや、出汁の旨味が染み渡るおでんなど、心も体も温まるラインナップをご用意しました。
▽ 2025年 冬メニューのハイライト
１．【銀座和牛ラボ コラボ】神戸牛＆A5仙台牛の贅沢すき焼き
秋にご好評いただいた「神戸牛と馬鈴薯のすき焼き風」を大幅にグレードアップ。姉妹店である『銀座和牛ラボ』特製の甘辛い割下を使用し、神戸牛とA5ランク仙台牛を贅沢に合わせた、朝からご飯が進む至極の一品です。
２．【銀座和牛ラボ コラボ】A5仙台牛と根菜のビーフシチュー
ブランド黒毛和牛・A5仙台牛を使用した人気のシチューが冬バージョンで登場。赤ワインの酸味をきかせたホテルライクな味わいと、和牛の旨味をたっぷり吸い込んだ根菜のハーモニーをお楽しみください。
３．こだわりの出汁が決め手「おでん」＆「温菜」
冬の定番『おでん』には、銀座和牛ラボで使用している黄身の濃いブランド卵「龍のたまご」を使用。さらに、『穴子と牛蒡の卵とじ～山椒風味～』や『白身魚と筍のわかめあんかけ』など、総料理長こだわりの出汁が香る、ほっとする味わいの和惣菜を取り揃えました。
４．充実の卵料理とシェフズセレクト
『エッグ de グラタン』や『ハムステーキエッグオランデーズソース』に加え、朝食限定で『目玉焼き』もご用意。また、引き続き「シェフズセレクト」として、旬の食材を料理人の技で仕上げた特別メニューも提供いたします。
＜ランチタイム限定特典：13時以降のご入店＞
13時以降にランチ利用でご入店のお客様には、『和牛ラボ特製 神戸牛カレー』をひと口サイズでサービスいたします。神戸牛の牛すじ・牛すね肉をじっくり煮込んだ、旨味凝縮のカレーです。
（1）【和・温菜】神戸牛＆A5仙台牛すき焼き [銀座和牛ラボコラボ]
（2）【和・温菜】おでん～龍のたまご入り～ [銀座和牛ラボコラボ]
（1）【和・温菜】神戸牛＆A5仙台牛すき焼き [銀座和牛ラボコラボ]
（2）【和・温菜】おでん～龍のたまご入り～ [銀座和牛ラボコラボ]