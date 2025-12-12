［E83］第三京浜道路全線開通６０周年および［E83］［E16］横浜新道全線開通５０周年！

令和７年１２月１２日

東日本高速道路株式会社

関東支社









ＮＥＸＣＯ東日本 関東支社（埼玉県さいたま市）は、令和７年１２月１９日（金）をもって全線開通から６０周年を迎える[E83]第三京浜道路（以下、「第三京浜」）と令和６年９月２５日（水）をもって全線開通から５０周年を迎えた［E83］［E16］横浜新道の整備効果を取りまとめましたのでお知らせします。

日頃から高速道路をご利用されるお客さまをはじめ、沿線地域の皆さまにも第三京浜・横浜新道の開通から現在までのあゆみやその効果をお知らせするとともに、感謝の気持ちをお伝えするイベントを実施しますので、ぜひご参加ください。

１．代表的な整備効果

このほかにも、様々な整備効果が表れています。

詳細は、別添資料をご参照ください。

【別添資料】 第三京浜道路 全線開通６０周年＆横浜新道 全線開通５０周年整備効果

２．第三京浜道路全線開通６０周年・横浜新道全線開通５０周年記念ロゴマーク・

各路線の周年である「５０ｔｈ」「６０ｔｈ」をシンボルマーク化し、横浜の街並みに向かっていくイラストを描くことで、『街から街をつなぐ道』をロゴで表現しています。ポスターデザインでは、背景にある港北ＪＣＴを中心に、横浜を代表するスポットを散りばめています。





３．イベント・キャンペーン

第三京浜道路全線開通６０周年・横浜新道全線開通５０周年記念イベント

第三京浜・横浜新道の整備効果に対する理解を深めていただくことや、沿線地域の皆様への感謝をお伝えするため、記念イベントを開催します。

当日は、楽しみながら高速道路について学べるハイウェイクイズラリーの実施、沿線地域団体によるステージショー、ご当地キャラクターグリーティング、整備効果パネル展示など、楽しい企画が盛りだくさんです。ぜひお越しください。

【参考：令和７年１０月実施 関越自動車道４０周年イベントの様子】

【開催日時】

令和７年１２月２０日（土）１０時～１６時（予定）

【開催場所】

三井ショッピングパーク ららぽーと横浜





【イベント内容】

① ハイウェイクイズラリー

ららぽーと横浜の各ポイントに設置した高速道路に関するクイズ（全３箇所）を探し、３問全て正解する

と、地域の特産品やオリジナルノベルティが当たるガラポン抽選会に参加できます。





※サイトは当日のみ公開します。

※ららぽーと横浜内のクイズ設置箇所全てに２次元コードを設置しており、そちらでも読み取れます。

※クイズの設置箇所については、サイトＴＯＰ画面の「クイズ設置場所」をご確認ください。

【ガラポン抽選会 景品（例）】





② トリコロールマーメイズによるステージ

横浜Ｆ・マリノスオフィシャルチアリーダーズ「トリコロールマーメイズ」が登場！力強く華やかなパフ

ォーマンスで、会場の皆さまに元気と笑顔をお届けします。

・開催時間（予定）

第１回 １０時５０分～

第２回 １３時２０分～

・開催場所（予定）

1F セントラルガーデンKiLaLa

③ 沿線地域団体によるステージショー

かなりあ少年少女合唱団は、２００９年に神奈川県横浜市都筑区で誕生した合唱団です。声と心を合わせて歌う子ども達のハーモニーをお楽しみください。

・開催時間（予定）

１５時２０分～

・開催場所（予定）

1F セントラルガーデンKiLaLa

④ ご当地キャラクターによるグリーティング

・開催時間（予定）

第１回 １０時４０分～

第２回 １３時１０分～

第３回 １５時１０分～

・開催場所（予定）

1F セントラルガーデンKiLaLa

⑤ ミニ道路巡回車・顔出しパネル

お子さま向けのフォトスポットとして、道路巡回車（ミニ）の展示や、隊員制服（ミニ）の試着体験、さらには高速道路スタッフに変身できる顔出しパネルをご用意します。

・展示場所（予定）

1F セントラルガーデンKiLaLa

⑥ 整備効果パネルの展示

第三京浜・横浜新道のあゆみや整備効果をパネル形式で展示いたします。

・展示場所（予定）

2F アドベンチャーアイランド前 ※沿線自治体の庁舎等でも展示を予定しています。

【参考：過去に実施したパネル展示の様子】