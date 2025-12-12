AIITフォーラム：AIが社会ツールとなる時代のUXデザイン ～第30回 AIIT無料公開講座・1月13日（火）よりオンデマンド配信～



東京都立産業技術大学院大学（AIIT）は、学内外の方がどなたでも自由に参加いただける公開講座、AIITフォーラムを開催します。

生成AIが様々な形で社会に変化をもたらすなか、「AIが社会ツールとなる時代のUXデザイン」と題して、本学 五十嵐 俊治 助教によるオンライン講座を開催いたします。

AIITでは、研究と教育という公立大学としての２つの大きな機能を基盤として、地域社会と産業界の発展のために実践的な活動を推進するため、オープンインスティテュート（OPI：Open Institute）と呼ぶ組織を設置し活動しています。

OPI では、企業の経営層や技術者の方々はもちろん、多様な職業に従事する方々や幅広い年代の方々を対象として、実践的な専門講座、セミナー、フォーラム、研究会を数多く開催しています。今回のAIITフォーラムはそのようなOPI事業の一環として、三鷹ネットワーク大学と協働で開催するものです。

※三鷹ネットワーク大学の詳細はこちら https://www.mitaka-univ.org/

＜ 講師からのメッセージ＞

近年、ChatGPTに代表される生成AIの登場により、UX（ユーザー体験）の設計や社会実装のプロセスが劇的に変化しています。本講演では、生成AIによるコーディング効率・コンテンツ流通量の爆発的増加、国や世代ごとのコンテンツ消費傾向の違い、さらに産業界・研究界で実装までのリードタイムが大幅に短縮している現状を、論文・国際調査のデータをもとに解説します。今後の「最適なUXデザイン」とは何か、個人最適化・社会実装の未来について展望します。

<フォーラム概要>

第30回AIITフォーラム「AIが社会ツールとなる時代のUXデザイン」

講師：東京都立産業技術大学院大学 助教 五十嵐 俊治

配信期間：令和８年１月13日（火）15:00～1月23日（金）12:00

申込期間：令和7年12月12日（金）～令和8年１月13日（火）13:00まで

開催形式：Web開催（オンデマンド配信）

講演詳細及び参加申し込み：

https://aiit.doorkeeper.jp/events/192061

共催：東京都立産業技術大学院大学 /三鷹ネットワーク大学推進機構

＜これまでのAIITフォーラム開催記録＞

https://aiit.ac.jp/research_collab/opi/monthly_forum/

<その他>

大学院の教育研究成果を広く社会に還元するとともに、地域社会と産業界の発展のために実践的な活動を遂行する本学のOPI（Open Institute）活動はこちら。

https://aiit.ac.jp/research_collab/opi/

＜東京都立産業技術大学院大学＞ https://aiit.ac.jp/

東京都公立大学法人が運営する専門職大学院です。国内外の産業技術分野において活躍できる高度で専門的な知識・スキルと実務遂行能力を備えた高度専門職業人を養成することを目的としています。すでに数多くのITエンジニアやデザインエンジニア、事業イノベーターを育成し、産業振興に貢献しています。