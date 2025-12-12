ジブラルタ生命保険株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO 蕪木 広義）は、ダイバーシティ＆インクルージョン（D&I）を評価する「D&I AWARD 2025」において、昨年に続き最高位の「ベストワークプレイス」に認定されましたので、お知らせいたします。

「D&I AWARD」（運営：株式会社 JobRainbow）とは、2021年より始まった企業のダイバーシティ＆インクルージョン（D&I）を評価する日本最大の認定制度です。

日本で活動する応募企業のD&Iの取り組みを可視化する100項目の「ダイバーシティスコア」を評価指標として、「ジェンダー」「LGBTQ+」「障害」「多文化共生」「育児・介護」の5つの要素で採点し、スコアに応じて認定が行なわれます。

当社は、ダイバーシティ＆インクルージョン（多様性の受容）、すなわち、社員一人ひとりのさまざまな違い（性別､年齢､人種､国籍､障がい､宗教､言語､スキル､経験､ライフスタイル､性的指向/性自認､家族状況など）を受け入れ､それぞれの能力・強みを活かすことで企業の競争力を高めることが重要であると考えています。多様な社員が、いきいきと協働する職場環境の実現に向け、以下の2つの柱を中心にダイバーシティ＆インクルージョンに取り組んでいます。その結果、昨年に続き高い評価を維持し、2年連続で「ベストワークプレイス」に認定されました。





【認定結果】

●ダイバーシティスコア：90 点/100 点

●認定：ベストワークプレイス

●認定の目安：日本国内だけでなく世界的にも高い水準で D&I 推進に取り組む D&I 先進カンパニーで、D&I の企業文化の醸成はもちろんのこと、社員一人ひとりがD&I推進を担う個として積極的に活動している。D&Iの理念は、サービスや事業、企業組織のあらゆる側面で反映され、社外にも波及させている。

※出典：https://diaward.jobrainbow.jp/evaluation

D&I AWARD 2025「審査・評価について」 （2025年12月時点）

今後も、社員一人ひとりが自分らしく個性を発揮し、それぞれの能力と強みを活かして、いきいきと協働・活躍できる制度づくりや企業風土の醸成に努めてまいります。