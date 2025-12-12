仮想化デジタルサブステーション向け新世代NIC「RELY-VPCIe」日本初紹介：SR-IOV仮想化とHSR/PRP冗長・PTP同期を統合し次世代産業イーサネット基盤を実現するソリューションNIC製品
2025年12月12日 東京都渋谷区、ポジティブワン株式会社（本社：東京都渋谷区、スペイン・ビルバオに本社を置くSystem-On-Chip Engineering, S.L.（以下、「SoC-e」の日本総代理店）は、SoC-eがENLIT Europe 2025にて初公開した新製品、SR-IOV対応冗長イーサネットNIC「RELY-VPCIe」を日本市場向けに紹介し、技術情報提供および評価導入に向けた個別相談の受付を開始したことをお知らせします。
RELY-VPCIeは、Single Root I/O Virtualization（SR-IOV）による仮想化I/O、高可用イーサネットを実現するHSR（High-availability Seamless Redundancy）／PRP（Parallel Redundancy Protocol）、およびPTP（Precision Time Protocol）による高精度時刻同期を1枚のPCI Express NICに統合した、次世代の産業ネットワーク向けインターフェースカードです。スマートグリッドやIEC 61850を中心とした変電所自動化、発電プラントなど、仮想化と高可用性の両立が求められる用途を想定しています。
なお本製品は現在、SOC-E側で量産および出荷スケジュールを調整中であり、日本国内における一般販売開始時期および価格は、決定次第あらためてご案内いたします。
◆RELY-VPCIeとは
RELY-VPCIeは、ENLIT Europe 2025（開催地：スペイン・ビルバオ）において初披露された、仮想化環境向けの高可用ネットワークNICです。主な特徴は以下の通りです。
1. SR-IOV対応による仮想マシン直結I/O
SR-IOVに対応し、1枚の物理NICから複数のVirtual Function（VF）をホストOSに提供
各VFを特定の仮想マシン（VM）に割り当てることで、VMごとに専用の通信チャネルを確保
vSwitch経由のソフトウェア処理を最小化し、
・ 低レイテンシ
・ 高スループット
・ VM間の明確なトラフィック分離を実現
これにより、仮想保護リレー、仮想IED、仮想SCADAなど複数のミッションクリティカルなアプリケーションを1台のサーバ上に安全かつ高効率に集約することが可能になります。
2. HSR/PRPによるゼロタイムリカバリ
・ IEC 62439-3に準拠したHSRおよびPRPをサポート
・ HSR：ループトポロジでフレームを二重送信し、経路障害時も通信を途切れさせないシームレス冗長
・ PRP：物理的に独立した2つのネットワークへ並列送信し、片系障害時でも即時に通信継続
リンク断やノード障害が発生しても、検出・切替時間を限りなくゼロに近づけることで、スマートグリッドや変電所自動化システムに求められる高可用性を実現します。
3. PTPによる高精度時刻同期
・ PTP（Precision Time Protocol）をNIC側でサポートし、ネットワーク全体で高精度な時刻同期を提供
・ サンプリング同期、保護リレー協調、分散計測・ロギングなど、時刻同期を前提とするリアルタイムアプリケーションに対応
※実際の同期精度は、システム構成および採用するPTPプロファイルに依存します。
4. HTTPベースのリモート設定・自動化
・ NICの設定および監視にHTTPベースの通信インターフェースを利用可能
・ スクリプトや外部オーケストレーションツールと連携し、
・ 複数VM／複数サーバにまたがるネットワーク設定の一括管理
・ 大規模環境でのプロビジョニングやコンフィグ更新の自動化を実現
