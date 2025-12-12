『この素晴らしい世界に祝福を！』×『ドラゴンポーカー』12月12日（金）よりコラボ開催！この素晴らしい冒険に今再び祝福を！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中のリアルタイム合体カードバトル『ドラゴンポーカー』で、2025年12月12日（金）より『この素晴らしい世界に祝福を！』とのコラボイベントを開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336849&id=bodyimage1】
◆コラボイベントお知らせページ
https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/news/konosuba-4.html
この度、『この素晴らしい世界に祝福を！』とのコラボイベントを12月12日（金）メンテナンス後より開催いたします。「アクア（正装Ver.）」「めぐみん（正装Ver.）」「ダクネス（メイドVer.）」「ウィズ＆バニル（店番Ver.）」など人気キャラが登場し、新規収録されたコラボ限定役ボイスも追加！この機会にぜひ『ドラゴンポーカー』をお楽しみください！
■開催期間
2025年12月12日（金）メンテナンス後 ～ 12月26日（金）11:59まで
新規描き下ろしのコラボ限定カードを手に入れよう！
「アクア（正装Ver.）」「めぐみん（正装Ver.）」「ダクネス（メイドVer.）」「銀髪盗賊団「ウィズ＆バニル（店番Ver.）」「安楽少女」が登場！素晴らしい仲間たちと一緒にドラポの世界を冒険しましょう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336849&id=bodyimage2】
これまでに登場したコラボキャラもセレクトガチャで再び登場！
前回までに登場したコラボキャラ「アクア」「めぐみん（冬服Ver.）」「ダクネス（パジャマVer.）」などがセレクトガチャに登場！好きなコラボカードを2枚選んでガチャを引くと、SSレアカードが出た際に50％の確率で選んだコラボカードが当たるガチャです。もちろん同じカードを選ぶことも可能！カードのラインナップも含め、詳しくはゲーム内をご確認ください。
※選んだキャラが複数出現する可能性もあります
※同じカードを選択すると、消費する竜石の数が増えますのでご注意ください
GODV 超越MAXガチャに「この素晴らしい花嫁たち」「アイリス＆護衛兼教育係」が新登場！
今回のコラボでは、GODV 超越MAXガチャに期間限定で「この素晴らしい花嫁たち」「アイリス＆護衛兼教育係」が登場！初期レアリティGOD・レベル120・スキルLv5の強力なカードで、2枚目以降の入手は自動進化し、スキルLvがUPします。
※「この素晴らしい花嫁たち」「アイリス＆護衛兼教育係」はそれぞれ1枚しか所持できません
※7枚目以降に同一カードを入手した場合、SSレアガチャチケットに変換されます
「進化分岐」可能なコラボ限定カードが多数登場！
さらに、一部のキャラカードはGODレアへ進化する際に「進化分岐」が用意されており、「銀髪盗賊団」は「銀髪盗賊団（助手）」「銀髪盗賊団（お頭）」に、「ウィズ＆バニル（店番Ver.）」は「ウィズ（店番Ver.）」「バニル（店番Ver.）」に、「安楽少女」は「安楽少女（ヤサグレVer.）」に進化させることが可能です。
コラボ限定の役ボイスが登場！
コラボ期間中の限定アイテムとして「アクア（CV:雨宮天）」「めぐみん（CV:高橋李依）」「ダクネス（CV:茅野愛衣）」「カズマ（CV:福島潤）」の役ボイスがアイテムショップに登場します。
■販売期間
2025年12月12日（金）メンテナンス後 ～ 12月26日（金）11:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336849&id=bodyimage3】
