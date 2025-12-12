[C4]首都圏中央連絡自動車道に新たな休憩施設がオープンします！

令和７年１２月１２日

東日本高速道路株式会社

株式会社ネクスコ東日本エリアトラクト

株式会社ファミリーマート

ＮＥＸＣＯ東日本（東京都千代田区）は、[C4]首都圏中央連絡自動車道（以下「圏央道」）外回り 坂東インターチェンジ（以下「ＩＣ」）～常総ＩＣ間に新たに坂東（ばんどう）パーキングエリア（以下「ＰＡ」）（茨城県坂東市弓田）をオープンします。

圏央道外回りの[E4]東北自動車道（久喜白岡ジャンクション（以下「ＪＣＴ」）～[E6]常磐自動車道（つくばＪＣＴ）間に新たな休憩施設を設置することで、お客さまの安全性、利便性の向上を図ります。

当該ＰＡの設置にあわせて、商業施設（コンビニエンスストア「ファミリーマート」）もオープンします。

１．オープン日時

令和８年１月３１日（土） １５時

２．施設概要

≪現在の状況①≫









≪現在の状況②≫



令和7年12月時点



３．位置図









４．施設の特徴

■省エネ＋創エネによる環境への配慮 ～Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＢ（ニアリーゼブ）～

快適な室内環境を実現しながら省エネを実現する照明・換気設備等の導入や、太陽光パネルによる再生可能エネルギーの導入により、Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＢ（ニアリーゼブ）※を達成する見込みです。









■地域の桜であるベニサシマなどによる地域らしさの演出

園地には、地域の桜「ベニサシマ」を植栽し、地域との調和を演出しました。さらに、パーソナルスペースを確保しながら各所にベンチを配置し、運転による疲労をやわらげ、心身をリフレッシュできる空間を創出しました。





■お子様連れも安心の家族トイレ

お子様連れのお客さまにも安心してご利用いただけるよう、ご家族でご利用いただける「家族トイレ」を設置します。家族トイレはおむつ替えにもご利用いただけます。

坂東市との連携により、坂東市のあぴ～るキャラクター「ねぎ爺」「ねぎ婆」を壁面に配置しました。









５．商業施設の概要





「ファミリーマート」では、市中店舗と同様に、コーヒーやフラッペの「ＦＡＭＩＭＡ ＣＡＦÉ」、定番の「ファミチキ」をはじめとしたホットスナック、「おいしい◎うれしい◎あんしん◎」ファミマのプライベートブランド「ファミマル」商品各種に加え、高速道路の店舗として坂東市の名産品である「将門煎餅」など地域のお土産商品も取り揃えます。



※画像はイメージです



■地域の魅力を発信するハイウェイスタンプ

外回りのオープンに合わせて、ハイウェイスタンプを設置します。

なお、スタンプのデザインは、坂東市と連携・協働し、地域の魅力探求や自らが魅力を発信する学びの機会となることを目的に、ＮＥＸＣＯ東日本初の取り組みとして市内小学校に通学する児童（小学４年生から６年生）を対象に募集して選定されたものです。



＜外回り＞ ＜内回り＞※設置済み

