日本ボトルウォーター市場は、プレミアムな水分補給と持続可能な包装への需要を再定義する堅調な年平均成長率（CAGR）4.6％に牽引され、2033年までに73億米ドル規模に急拡大すると予測される。
日本ボトルウォーター市場は、2024年の約49億米ドルから2033年には73億米ドルに成長すると予測され、2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）は4.6%に達する見込みです。ボトルウォーターは、一般的にプラスチックやガラスの容器に入った飲料水を指し、サイズは250ml程度の小型ボトルからウォーターサーバー用の大型ボトルまで多岐にわたります。市場では、地下水、精製水、ミネラルウォーター、水素水などの多様な種類が供給され、日常の水道水の代替として利用されています。
市場をけん引する要因：健康志向の高まり
日本では水道水の安全性が広く認知されているため、多くの消費者が日常的にペットボトルの水を購入する必然性は低いと考えられます。しかし、健康志向の高まりに伴い、ミネラルウォーターの需要は着実に増加しています。国民の健康意識の向上により、水道水の安全性が確保されているにもかかわらず、より栄養価や機能性の高い水を選ぶ消費者が増加しています。例えば、Kosmeは日本市場向けにpH7.5～8のミネラルウォーター「Jiwater」を発売し、最先端の加工技術で健康維持に適した製品を提供しています。
市場の課題：環境汚染とプラスチック依存
一方で、ペットボトルの大量生産・消費は環境への影響という課題を抱えています。日本では年間約232億本のペットボトルが製造され、人口1人当たり約180本に相当します。2022年には963万トンのプラスチックが発生し、その大部分が廃棄または焼却処理され、河川や海洋への流入も懸念されています。このような背景から、業界は環境に優しい代替包装やリサイクル対応の製品開発に注力する必要があります。消費者の環境意識が高まる中で、持続可能な製品への移行は市場成長における重要な要素となっています。
市場機会：広告・マーケティングの強化
日本ボトルウォーター市場では、広告やマーケティングへの投資増加が成長を後押ししています。サントリーやコカコーラ ボトラーズジャパンといった大手企業は、ブランド認知度向上と消費者の関心喚起のために販促活動を強化しています。こうした取り組みにより、ボトルウォーターは消費者の購買決定に影響を与え、市場全体の成長を促進しています。例えば、アサヒグループホールディングスは加熱式ミネラルウォーター「大石水温泉水」を発売し、ノンカフェインで体を温める飲料としての新たな選択肢を提供しています。
主要企業のリスト：
● Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.
● Suntory Holdings Limited
● Danone Japan Co., Ltd.
● Asahi Group Holdings, Ltd.
● Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
● Kirin Holdings Company, Limited
● Aqua Clara Inc.
● Japan Mineral Co., Ltd.
● FamilyMart Co., Ltd.
● Nestlé Japan Co., Ltd.
セグメンテーション分析：タイプ別と流通チャネル別
タイプ別では、精製水セグメントが予測期間中に最も急成長すると見込まれています。精製水は不純物や汚染物質を取り除いた無味・中立的な水で、飲料のベースとしても活用できるため、幅広い消費者に支持されています。一方、流通チャネル別では、オフトレードセグメントが市場シェアの大部分を占めると予測されます。スーパーマーケット、コンビニ、自動販売機、オンラインプラットフォームなどを通じて消費者が手軽に購入できることが、利便性とアクセシビリティを高め、市場拡大に寄与しています。
