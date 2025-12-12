福井県立恐竜博物館に精巧なチョコレート恐竜出現！トップショコラティエの小山進氏が制作

福井県立恐竜博物館は、2025年12月19日(金)から2026年2月23日(月・祝)まで、トップショコラティエの小山進氏が制作したチョコレート恐竜を展示する企画展「大好きをつなげる生き方 小山進展」を開催します。福井県で発掘された恐竜「フクイベナートル」を含む、11体の精巧なチョコレート恐竜が並びます。

同展は、2024年に神戸市のFelissimo chocolate museum(フェリシモ・チョコレート・ミュージアム)で開催され好評を博した企画展で、恐竜博物館の特別展として巡回展示します。小山氏が制作した10体のチョコレート恐竜に加え、今回のために新たに制作したフクイベナートルのチョコレート恐竜を展示します。

幼少期、恐竜が好きで粘土で恐竜を作ることに没頭していたという小山氏が手掛けるチョコレート恐竜は精巧で、筋肉や皮膚、爪などがリアルに表現されています。

12月20日(土)には、小山氏によるワークショップ「大好きをつなげる生き方～親子マジパン教室」を開催します。親子でマジパンを使って「恐竜」を制作するほか、小山氏から子どものときに夢中になったことなど、幼少時の経験の大切さを学びます。教室は事前申し込み制で、すでに定員に達しています。

小山進氏プロフィール

パティシエ・ショコラティエ。1964年京都生まれ。2003年、兵庫県三田市に「パティシエ エス コヤマ」を開業。ショコラ愛好会「C.C.C.」の品評会では外国人・初出品で最高位のタブレット５枚を獲得という史上初の快挙を成し遂げ、また、「世界のトップ・オブ・トップショコラティエ100」に選出された。

「大好きをつなげる生き方 小山進展」開催概要

開催期間：2025年12月19日(金)～2026年2月23日(月・祝)

※12月24日(水)、12月31日(水)、1月1日(木)、1月14日(水)、1月26日(月)～29日(木)、2月12日(木)は休館

開催時間：9:00～17:00

観覧料：無料

※ただし、別途常設展の観覧券（日時指定）が必要です。詳細はホームページをご覧ください。

会場：福井県立恐竜博物館 3階 ガイダンスルーム

（福井県勝山市村岡町寺尾51-11 かつやま恐竜の森内）

お問い合わせ先：福井県立恐竜博物館

TEL：0779-88-0001

https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/







