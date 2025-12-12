福州市が2025年中国で「最も幸福な都市」の1つに選定

【福州（中国）2025年12月11日新華社＝共同通信JBN】福州市は先日、四川省成都市で開催されたHappy Cities Forum 2025（2025年幸福な都市フォーラム）で、中国の「Most Happiest City（最も幸福な都市）」の1つに選ばれるという栄誉に輝きました。この称号は、国家計画で特別に指定されたその他10カ所の省都および都市にも与えられました。

「Most Happiest City」調査・選定キャンペーンは、Happy Cities Forumと併せて、新華社通信（Xinhua News Agency）のOriental Outlookが主催しています。19年連続で開催されており、依然として中国で最も影響力のある都市調査イニシアチブの1つです。

「Practising the People-Centred City Concept to Create a Better and Happier Life（人を中心とした都市構想を実践し、より良く幸福な暮らしを築く）」をテーマとした今年のキャンペーンは8月に開始され、全国の220都市と市街地がノミネートされました。厳格な評価を経て、「2025 Most Happiest Cities（2025年最も幸福な都市）」 のリストが正式に発表されました。

「Blessed State（幸福の州）」や「Cosy City of Banyan Trees（ガジュマルの木々がある居心地の良い都市）」として知られる福州市は、「3820」戦略イニシアチブ（1992年にまとめられた福州市の社会的・経済的発展目標の3年、8年、20年計画の概要）の基本方針を忠実に守っており、近年現代的な国際都市への変貌を大いに加速させています。2024年までに、同市の経済生産高は全国の省都の中で8位という地位を獲得しました。

福州市の幸福の秘訣とは何なのでしょうか？ 答えは、複雑に絡み合った総合的な取り組みにあります。それは、満ち足りた人間的な雰囲気を伸ばす福建文化の深遠な文化遺産、絶景を生み出す素晴らしい海岸の風景、豊かな産業を育む活気ある起業家精神の土壌、あらゆる年代にとっての公共の福祉を一貫して向上させる都市環境、喜びと幸福を体現するのんびりした詩的なライフスタイルなどです。これらは、忘れられない風景から生まれ、日々の活力によって繁栄し、その力強さに支えられている福州市の幸福の本質を捉えています。訪れる人に長居したいと思わせ、再訪を強く希望させるような街なのです。

