バドミントン 元世界女王 永原 和可那が あなたの悩みに直接アドバイス！ お得にレッスンを受けられる 期間限定体験キャンペーンも実施中
株式会社わたしのお教室(本社・東京都港区、代表取締役 社長兼CEO 中屋 昌太)が運営する学びのプラットフォーム「manatea(マナティー)(R)」は2025年12月1日、「ナガマツペア」として世界選手権2連覇・世界ランキング1位を経験し、東京五輪・パリ五輪にも出場した、バドミントン元世界女王永原 和可那さんの特設レッスンページを公開しました。
【バドミントン】元世界女王になんでも相談！特設レッスンページ
https://mana-tea.jp/features/8.html
＜プロフィール＞
永原 和可那先生
元バドミントン日本代表選手。青森山田高校時代には、インターハイ団体戦と女子ダブルスの二冠を達成。
2014年に秋田県の北都銀行に入行し、松本麻佑選手と「ナガマツペア」を結成。攻撃的なプレースタイルで注目を集め、数々の国際大会で活躍。
2018年・2019年の世界バドミントン選手権で女子ダブルス2連覇を達成。2019年には世界ランキング1位に輝くなど、日本の女子ダブルスをけん引する存在として活躍。
東京2020オリンピック、パリ2024オリンピックに出場。
＜レッスン一例＞
【体験キャンペーン】元世界チャンピオンになんでも相談室！
■こんな方におすすめ
・小中高生のバドミントン選手
・保護者や指導者
・パートナー関係に悩んでる人
・メンタルや目標設定に悩む人
・将来やセカンドキャリアに不安がある選手
■内容(チャットで相談可能な例)
・技術的な質問(ショット・戦術・練習方法など)
・メンタル面(緊張、不安、スランプ)
・ダブルスの人間関係
・トレーニングや食事の工夫
・目標の立て方
・進路(高校・大学・実業団)や引退後の不安
・人生相談
・レッスン種別： チャット相談(5回)
・価格 ： 3,500円(税込)
・URL ： https://mana-tea.jp/teacher/3752/lesson/1781.html
【じっくりコース】元世界チャンピオンになんでも相談室！
■こんな方におすすめ
競技のことだけでなく、人生全体の相談や、将来に不安を感じている方など、よりじっくりとアドバイスが欲しい方
・レッスン種別： チャット相談(10回)
・価格 ： 6,000円(税込)
・URL ： https://mana-tea.jp/teacher/3752/lesson/1794.html
「manatea(マナティー)(R)」のサービス紹介
manatea(マナティー)(R)
「人生が変わる学びの体験と出会おう」をコンセプトに、先生と生徒の学びライフを応援するプラットフォームです。
チャット相談、オンライン、対面、動画の4つのレッスンタイプ、そして個人レッスン、グループレッスンと一人ひとりのライフスタイルに合わせて学ぶことができます。
140以上のジャンルで、各分野で活躍する一流アスリートやアーティストも先生として登録多数。プレミアムな先生から直接学ぶことで、スキルを高めると共に、興味や関心をさらに深めることができます。
・manatea(マナティー)公式サイト
https://mana-tea.jp/
■株式会社わたしのお教室について
当社は「人生が変わる学びの体験を世界に届ける」をミッションに、これからの時代に求められる、新しい学びのカタチを追求し続ける、Edu-tech企業です。
会社名 ： 株式会社 わたしのお教室
代表者 ： 代表取締役 社長兼CEO 中屋 昌太
所在地 ： 東京都港区南青山2-11-17 第一法規本社ビル3F
コーポレートサイト ： https://www.okyoushitsu.co.jp/
公式インスタグラム ： https://www.instagram.com/manatea_all/
公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@manatea429