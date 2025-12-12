Á´ÊÆÂç³ØºÇÂ¿¾¡¥³ー¥Á¤Î¡Ö¾¡ÍøÅ¯³Ø¡×¤òÆüËÜ¤Î»ØÆ³¼Ô¤ØÆÏ¤±¤ë¶µºà¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»Ï
¹çÆ±²ñ¼ÒGOOD LIFE BALL¡ÊÂåÉ½¡§º´¡¹ÌÚ¿¿µÝ¡Ë¤Ï¡¢NCAAÃË½÷ÄÌ»»1,216¾¡¤È¤¤¤¦»Ë¾åºÇÂ¿¾¡Íø¤ò¸Ø¤ë¥¿¥é¡¦¥ô¥¡¥ó¥Àー¥Óー¥¢»á¤Î»ØÆ³Æ°²è¤òÀµ¼°¤ËÆüËÜ¸ì²½¤·¡¢ÆüËÜ¤Î»ØÆ³¼Ô¸þ¤±¶µºà¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò2026Ç¯2·î¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¸½ºß¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÜÉ¸³Û¤Î324%¤È¤Ê¤ëÌó65Ëü±ß¤Î»Ù±ç¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÎ©¤Á¾å¤²¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ýー¥Ä»ØÆ³¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¾¡Íø»ê¾å¼çµÁ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤äÁª¼ê¤Î¿Í´ÖÅªÀ®Ä¹¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ØÆ³¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö»ØÆ³¤ÎËÜ¼Á¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÎ·ÏÅª¤Ê³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£º´¡¹ÌÚÂåÉ½¤ÏW¥êー¥°¤Ç9Ç¯´Ö¤Î¥³ー¥Á·Ð¸³¡¢Âç³Ø¥Áー¥à¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤Î´ÆÆÄ·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï°éÀ®Ç¯Âå(U12～U18)¤Î»ØÆ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥µ»¥ì¥Ù¥ë¤Î°Û¤Ê¤ëÁØ¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¡Ö»ØÆ³¼Ô¤¬ËÜ¼ÁÅª¤Ê³Ø¤Ó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡×¤Î½ÅÍ×À¤òÄË´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤òÂ³¤±¤¿¤¯¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«Î±³Ø¤È¤¤¤¦¥¼¥í¤«¤é¤ÎÄ©Àï¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥³ー¥Á¤È¤Ê¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç»î¹Ôºø¸í¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Ã¯¤«¤¬°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹½Ö´Ö¤ä¡¢¼«¿®¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿É½¾ð¤¬Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ëµ±¤¤Ï¤¸¤á¤ë½Ö´Ö¤Ë¡¢¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº´¡¹ÌÚÂåÉ½¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¾¡ÍøÅ¯³Ø¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ö¶µºà
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÉô¤òÌó40Ç¯Î¨¤¤¤¿¥¿¥é¡¦¥ô¥¡¥ó¥Àー¥Óー¥¢»á¤Î»ØÆ³Å¯³Ø¤ÈÊýË¡ÏÀ¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ëµ»½Ñ»ØÆ³¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¡Ö¾¡Íø¤ÎÇØ·Ê¡×¤Ë¤¢¤ëËÜ¼ÁÅª¤Ê»ØÆ³¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶µºà¤ÎÆÃÄ¹¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡§1. ¾¡Íø¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë»ØÆ³Å¯³Ø¤È¥êー¥Àー¥·¥Ã¥× - ¡ÖÁª¼ê¤Î¼«Î§À¤ò°é¤à¥Áー¥àÊ¸²½¤ÎÃÛ¤Êý¡×¡ÖÄ¹´üÅª¤Ê¿®Íê´Ø·¸¹½ÃÛ¥á¥½¥Ã¥É¡×¡ÖµÕ¶¤òÀ®Ä¹µ¡²ñ¤ËÊÑ¤¨¤ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Î¸¶Â§¡×¤Ê¤É¡¢¾¡Íø¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê»ØÆ³¤ÎËÜ¼Á¤ò³Ø¤Ù¤ë¹½À®2. ¼ÂÁ©Åª¤Ê»ØÆ³¥á¥½¥Ã¥É¤ÈÀ¼¤«¤±¤Î¶ñÂÎÎã - ¸Ä¿Í¥¹¥¥ë¤È¥Áー¥àÎý½¬¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥É¥ê¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ØÆ³¤Î¾ìÌÌ¤´¤È¤ËºÇÅ¬¤ÊÀ¼¤«¤±¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÈÆâÍÆ¡¢Áª¼ê¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò°ú¤½Ð¤¹¸ÀÍÕÁª¤Ó¤Þ¤Ç¼ÂÎã¤«¤é³Ø½¬²ÄÇ½3. ÆüËÜ¤Î»ØÆ³¸½¾ì¤Ç¤¹¤°¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ëÀß·× - ÆüËÜ¸ì»úËë¡¦¥×¥ì¥¤¥Ö¥Ã¥¯(¿Þ²ò)¡¦½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥ì¥¸¥å¥á¤òÄó¶¡¤·¡¢°Û¤Ê¤ëÇ¯Âå¤ä¥ì¥Ù¥ë¤Î»ØÆ³¸½¾ì¤Ç¤â±þÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦À°Íý4. ¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È·¿³Ø½¬¥Ç¥¶¥¤¥ó - ¡Ö¸«¤Æ½ª¤ï¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Ø¤Ó¤ò¼ÂÁ©¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î30Æü´ÖQ&A¥µ¥Ýー¥È¤Ç¡¢»ØÆ³¸½¾ì¤Ç¤Îµ¿Ìä¤ä²ÝÂê¤ËÄ¾ÀÜÂÐ±þ¡Ö¤³¤Î¶µºà¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡ØÆ°²è¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ØÆ³¤Î²òÁüÅÙ¤ò°ìÃÊ¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÁí¹çÅª¤Ê³Ø½¬¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ä¿®Íê´Ø·¸¤ÎÃÛ¤Êý¤Ê¤É¡¢¾¡Íø¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡×¤Èº´¡¹ÌÚÂåÉ½¤ÏÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¶µºàÆâÍÆ¤È¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¾õ¶·
¡ÚÄó¶¡ÆâÍÆ¡Û- ¡ÖChampionship Culture, Leadership & Special Situations¡×(Ìó87Ê¬) - ¥Áー¥àÊ¸²½¹½ÃÛ¡¦¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¸¶Â§¡¦ÆÃ¼ì¾õ¶·ÂÐ±þ- ¡ÖIndividual & Team Skill Development Drills¡×(Ìó76Ê¬) - ¸Ä¿Í¡¦¥Áー¥à¥¹¥¥ë³«È¯¤Î¼ÂÁ©¥É¥ê¥ë- ÆüËÜ¸ì»úËëÈÇ¡¦±Ñ¸ì»úËëÈÇÆ°²è- ±Ñ¸ì¡¦ÆüËÜ¸ì¥¹¥¯¥ê¥×¥È´°Á´ÈÇPDF- ¥×¥ì¥¤¥Ö¥Ã¥¯(¿Þ²ò)PDF- ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ì¥¸¥å¥áPDF- 30Æü´Ö¤Î¥áー¥ëQ&A¥µ¥Ýー¥È¡ÚÄó¶¡³«»Ï»þ´ü¡Û2026Ç¯2·îÍ½Äê¡Ú¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Û¸½ºß¡¢CAMPFIRE¤Ë¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»Ù±ç¤òÊç½¸ÃæÌÜÉ¸¶â³Û¡§200,000±ßÃ£À®¾õ¶·¡§648,064±ß¡Ê324%¡¢2025Ç¯12·î12Æü»þÅÀ¡Ë½ªÎ»Æü¡§2025Ç¯12·î31Æü¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î»ØÆ³¼Ô¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¼Á¤Î¹â¤¤³Ø½¬µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èº´¡¹ÌÚÂåÉ½¤Ïº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¹çÆ±²ñ¼ÒGOOD LIFE BALL½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¾®È¬È¨3-14-11¥Õ¥¡¥¹¥×¥éー¥¸¥åB103ÂåÉ½¼Ô¡§º´¡¹ÌÚ ¿¿µÝ»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òÄÌ¤¸¤¿¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶ÈURL¡§https://www.goodlifeball.com/