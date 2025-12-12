ワンストップでレポートマーケティングを実現する「レポピー®️」（https://ideatech.jp/service/report-pr）を提供する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫）は、パーフェクトガイド「調査PRの教科書」を無料公開しました。

■パーフェクトガイド「調査PRの教科書」：概要

https://ideatech.jp/download/310/?utm_source=pratpress_251212%20

本ガイドは、弊社の行なった独自調査から読み解ける実務者の課題を踏まえ、調査PRの企画から配信までを6つのSTEPで体系的に解説。標準的な実施期間である4～8週間の流れに沿って、企画・ニュース設計、調査設計の具体的手法、調査実施と品質管理、分析とストーリー構築、リリース作成の実践、配信とフォローアップまでを網羅しています。

■パーフェクトガイド「調査PRの教科書」：目次

Chapter-1 はじめに：調査PR実施の全体像 Chapter-2 STEP1：企画・ニュース設計 Chapter-3 STEP2：調査設計の具体的手法 Chapter-4 STEP3：調査実施と品質管理 Chapter-5 STEP4：分析とストーリー構築 Chapter-6 STEP5：リリース作成の実践 Chapter-7 STEP6：配信とフォローアップ Chapter-8 よくある失敗と対策 Chapter-9 実施形態別ガイド

◾️売上に直結するホワイトペーパーで、質の高いリード・商談を創出するなら「レポピー®️」

https://ideatech.jp/download/310/?utm_source=pratpress_251212%E3%80%80

「レポピー®️」とは、リード獲得を実現する「レポート型マーケティング」手法です。10年以上PR/マーケティング支援を行うプロが御社のサービス・会社の強みをヒアリングし「レポート」を行い、質の高いホワイトペーパー形式で納品いたします。詳しくはこちら：https://ideatech.jp/service/report-pr

■会社概要

会社名 ：株式会社IDEATECH代表者 ：代表取締役社長 石川友夫所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山2丁目11番17号 第一法規ビル3階設立日 ：2010年2月事業内容：①IDEAコンテンツ事業 ・リサーチマーケティング「リサピー®︎」サービス ・レポートマーケティング「レポピー®︎」サービス ・アニバーサリーマーケティング「アニピー®︎」サービス ・Q&Aマーケティング「X-Questions®︎」サービス ②IDEAマーケティング事業 ③IDEAデザイン事業 ④IDEAセールス事業 ⑤PR戦略コンサルティングサービスURL ：https://ideatech.jp