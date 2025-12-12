株式会社ソユー（本社：秋田県秋田市、代表取締役社長：今野秀一）が運営する「ゲームフィールド仙台長町店」は、2025年12月19日(金)にザ・モール仙台長町店3階の区画を増床し、拡大オープンいたします。

プライズゲーム機を中心に、お子様向けのゲーム機や体感ゲーム機を増台し、お客様に笑顔になっていただくため、さらに楽しい場所の提供をお約束します。オープン記念イベントも開催予定です。皆様のご来店をお待ちしております。

■オープン記念イベント「エアーくじ抽選会」

拡大オープンを記念して、12月19日(金)～21日(日)の3日間限定で、各日先着100名様を対象に、お菓子やプライズ景品が当たる「エアーくじ抽選会」を開催いたします。※おひとり様1日1回までとなります※各日賞品がなくなり次第終了となります※種類は先着順のため、ご希望に沿えない場合がございます※予告なく内容を変更または中止させていただく場合がございます

■店舗情報

店名

ゲームフィールド仙台長町店

増床オープン日

2025年12月19日(金)

営業時間

10:00～21:00

電話番号

022-304-2371

所在地

〒982-0011 宮城県仙台市太白区長町7丁目20番3号 ザ・モール仙台長町店3F

アクセス

電車 ： 仙台市営地下鉄「長町南駅」より専用エスカレーター直結バス ： 仙台市営バス・宮城交通路線バス「長町南駅・太白区役所」バス停下車車 ： 東北自動車道「仙台南」ICから車で約15分

