Eldorado Market, UAB（本社：リトアニア・ビリニュス、CEO：Vladas Jurkevičius）が運営するゲーム内通貨・アイテムマーケットプレイス「Eldorado.gg（https://www.eldorado.gg/jp/）」は、日本市場向けサービスを本格的に強化します。2026年2月にはスマホ決済「PayPay」への対応を予定しているほか、日本語専用トップページの刷新、国内ゲーム系インフルエンサーとのコラボレーションなど、複数の施策を展開しています。

2026年2月中に「PayPay」決済への対応を予定

お客様にとってより身近で使いやすい決済手段を提供するため、2026年2月を目途に、スマホ決済サービス「PayPay」への対応を予定しています。日本国内で広く普及するPayPayに対応することで、ユーザーの決済利便性が大幅に向上します。

日本ユーザー向け専用トップページを公開

2025年12月9日、日本向けに最適化した新しいホームページを公開しました。

新トップページでは以下の3点を強化しました。・購入ステップをわかりやすく説明するガイド・取引保護の仕組みを示す「信頼・安全」情報・各種キャンペーン情報初めてのユーザーでも安心して利用できる構成となっています。

日本語ローカライズの継続的な改善と日本語ブログの配信

Eldoradoでは、ゲーム分野に特化した専門家やライターと協力しながら・サイト内テキスト・ビジュアル表現・各種コミュニケーション・利用規約、プライバシーポリシー、運営者情報といった日本語ローカライズの品質を継続的に改善しています。あわせて、ユーザー向けに、人気ゲームやデジタル商品の活用方法、お得な使い方などを紹介する「日本語ブログ記事」も配信しています。これにより、単なるマーケットプレイスにとどまらず、ゲームライフをより楽しむための情報提供にも力を入れていきます。

日本のゲーム系インフルエンサーとのコラボレーション

日本市場での認知拡大を目的に、「ほんだぽくて」「ドミニク」「Sou*」といった国内ゲーム系YouTuberとコラボレーションを実施しています。コラボ動画ではEldoradoの使い方や取引保護の仕組みを紹介し、日本のゲーマーコミュニティへの浸透を図っています。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=X3sSDVmRrSoYouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=Q-_WOsJV0kEYouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=KISZUTfgj9sYouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=Zy1TlnCtL1w

YouTubeなどの動画プラットフォームを通じて、Eldoradoの使い方や魅力、安心して取引できる仕組みなどを紹介しており、日本のゲーマーコミュニティとの接点を広げています。今後もEldoradoは、ユーザーの声を取り入れながら、決済手段の拡充、使いやすいUI/UX、安心・安全な取引環境の整備を通じて、日本市場向けサービスの一層の強化に取り組んでまいります。

エルドラド・マーケット UAB について

Eldorado は、Eldorado Market UAB（エルドラド・マーケット UAB）が運営するゲーム内アイテム取引マーケットプレイスです。世界中のゲーマー同士がゲーム内通貨・アカウント・アイテム・ブースティング・トップアップなどを売買できます。エスクロー型決済と「TradeShield」などの各種保護機能によって、取引完了まで代金を安全に預かり、詐欺リスクを大幅に低減しています。さらに、日本語対応のサポート、複数の決済手段、24時間体制のカスタマーサポートにより、安心してご利用いただける取引環境を整えています。

会社概要

会社名：Eldorado Market, UAB（エルドラド・マーケット UAB）所在地：Juozo Balčikonio g. 9, LT-08247 Vilnius, Republic of Lithuania（リトアニア共和国ビリニュス市）設立：2018年7月代表者：Vladas Jurkevičius（ヴラダス・ユルケヴィチウス）、CEO & Co-Founder資本金：55,200ユーロ従業員数：約120名（2025年現在）事業内容：オンラインゲームにおけるデジタル資産（ゲーム内通貨、アイテム、アカウント等）のP2Pマーケットプレイス運営URL：https://www.eldorado.gg/jp/

