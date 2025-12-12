プロの本格オペラに挑む子どもたち。夏休みから練習を重ねた子ども合唱団は、ドイツ語の歌を演技付きの芸術に高めます。表現力、国際性、そして舞台芸術から得られる学び――日常生活では味わえない感動と体験は、子どもたちの未来につながる「生きる力」を育みます。本公演は、新国立劇場などで活躍するプロの歌手と、音楽監督・村上寿昭率いる10名編成室内オーケストラによる本格的な舞台。観光地として知られる箱根の自然や街並みを背景に、子どもたちの文化体験とプロのオペラ鑑賞を同時に楽しめる、地域ぐるみの特別公演です。

本格ドイツ語オペラ × 小編成が生む“濃密な音楽体験”

少人数編成で引き出す密度の高い音楽体験音楽監督・指揮は小澤征爾氏の薫陶を受け、ドイツの歌劇場で研鑽を積んだ村上寿昭。10名編成の室内オーケストラながら、作品の構造的な厚みと繊細な陰影まで掬い上げるアレンジと響きの設計は、村上の音楽家としての真骨頂。小編成ならではの透明感と、オペラ本来の奥行きを両立させます。ソリストには欧州で研鑽を積み、新国立劇場などで活躍する実力派が揃い、とくに魔女役の澤武紀行はドイツの歌劇場で同役を重ねた“本場仕込み”。 ナビゲーターには、日本オペラ界を舞台に活躍しながら、箱根の地域経済にも深く根差すバリトン・中村靖が登場。本作では、その経験と視点を生かして物語を鮮やかに牽引します。演出家・根岸幸による新解釈の演出も見どころです。

地域と紡ぐ--子ども・大人・プロが共につくる舞台

• 子ども合唱団（特別編成）箱根の小学生と、高校生が夏休みから練習を重ね、プロと共にドイツ語合唱そして演技に挑戦します。• 地域参加の小道具制作ワークショップ仙石原地域の住民が、“お菓子の家”のキャンディやジンジャークッキーなどの舞台小物づくりに参加。地域と共に作り上げた舞台です。• 実行委員会・運営委員会地域のリーダーによる運営委員会では商店会、飲食店組合の協力も得て、町ぐるみで公演を支える体制を構築。当日配布のプログラムには協力店舗で使える特別クーポンを掲載し、オペラ鑑賞後に仙石原の街を楽しむ“回遊体験”を生み出す取り組みも実施します。

箱根に“新しい文化”を根づかせる挑戦

「箱根には世界に誇る自然と文化があります。そこに、まだ根付いていない“本物のオペラ芸術”を届けたい--その想いからこのプロジェクトが生まれました。地域の子どもたちが芸術に触れ、地域の大人たちが制作に参加し、最終的に上質な舞台が町に立ち上がる。この循環こそが、箱根の未来に新たな文化の種をまくと信じています。」

■ 公演概要

• 公演名：Opera in箱根『ヘンゼルとグレーテル』• 日時：2025年12月21日（日）14:00開演• 会場：仙石原文化センター（神奈川県足柄下郡箱根町仙石原８４２）• 作曲：エンゲルベルト・フンパーディンク• 指揮：村上寿昭• 演出：根岸幸• 出演：o ヘンゼル…十合翔子（メゾソプラノ）o グレーテル…肥沼諒子（ソプラノ）o 父…吉川健一（バリトン）o 母…高橋華子（メゾソプラノ）o 魔女…澤武紀行（テノール）o 露の精・眠りの精（二役）…清野友香莉（ソプラノ）o ナビゲーター：中村靖• 合唱：子ども合唱団（特別編成）• 室内楽：NEXT管弦楽団・箱根アンサンブル（10名編成）• 後援：箱根町、箱根DMO（一般財団法人 箱根町観光協会）• 協力：Opera in箱根2025実行委員会

お問い合わせ

一般社団法人 東京オペラNEXT 事務局E-mail：info@operanext.jpWeb：https://operanext.jp/

Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DSBtdzxD590/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==/YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=Y8NIUakMiAs