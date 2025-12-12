学校法人大阪信愛女学院（大阪市城東区）は、2025年の待降節期間中に幼稚園から大学までの各校園でクリスマス行事を実施します。待降節の期間を通じて、園児・児童・生徒・学生が思いやりの心を育み、クリスマスの真の意味を体験します。

クリスマスを通じた心の教育

「待降節（アドベント）」とは、クリスマス（イエス・キリストの降誕）を迎える準備期間で、12月25日から数えて4週前の日曜日から始まります。カトリックの精神に基づく教育を行う大阪信愛学院では、クリスマスシーズンを単なるイベントではなく、子どもたちの心を育む貴重な機会と位置づけています。「クリスマス」の本来の意義を伝え、思いやりや分かち合いの精神を育む取り組みに力を入れています。2025年度のクリスマス行事は、12月13日（土）から20日（土）にかけて各校園で順次開催されます。幼稚園から大学までの各教育段階に応じた内容で、年齢や発達に合わせた体験を通じて、子どもたちがクリスマスの喜びと意義を深く理解できるよう工夫されています。

各校の特色あるクリスマス行事

すべてのイベントは大阪信愛学院 城東キャンパスで実施します。会場：大阪信愛学院 城東キャンパス（大阪市城東区古市2-7-30） Osaka Metro 今里筋線「新森古市」駅1 番出口より徒歩約5 分

大阪信愛学院幼稚園

①年長児による聖劇日時：2025年12月13日（土）9：30～内容：年長児による聖劇で、イエス・キリストのご誕生までのお話を発表します。参加者：年長児101名、保護者②クリスマス会（3歳～5歳）日時：2025年12月18日（木）10：15～内容：園児たちは、待降節の間に我慢したり良い行いをしたりして、飼い葉桶に藁を入れて過ごし、祈りを捧げます。献金箱をお捧げしたり、サンタが登場する催しも実施します。参加者：園児294名③クリスマス会（0歳～2歳）日時：2025年12月22日（月）10：00～11：00内容：クリスマスシアター、プロの音楽家による演奏会、あわてんぼうのサンタクロースのダンス、職員による輪唱（鐘の音）参加者：園児25名

大阪信愛学院小学校

クリスマスを祝う集い日時：2025年12月16日（火）10：30～11：30内容：●ミサ（梅崎隆一神父様）・「心のはなたば」をお捧げする児童たちは待降節の期間中に、1日1回くじを引き、「挨拶をする」「片付けをする」などの善い行いを実行します。実行できた項目を用紙に色を塗り、完成した塗り絵をお捧げします。・「サンタ献金」をお捧げする 「なかよしたてわり活動」で制作したサンタ献金用の手作り貯金箱に貯めた献金をお捧げします。●6年生によるキャンドルサービス●児童合唱団ミニコンサート参加者：小学1年生～6年生 児童310名、保護者

大阪信愛学院中学校・高等学校

クリスマス祭日時：2025年12月20日（土）10：00～12：00内容：生徒たちが、イエス・キリストの降誕を表現するタブロー（演技者が静止し、絵画のように一場面を作り出す演劇の手法）を披露します。中学生高校生による朗読や歌唱、演奏も見どころの一つです。後半はクリスマスミサを実施します。参加者：中学1年生～高校3年生 生徒830人

大阪信愛学院大学

①クリスマスの集い日時：2025年12月17日（水）14：40～16：00内容：大学生と教職員がともにイエス・キリストの誕生を祝います。当日はカトリック玉造教会主任司祭のヌノ・リマ神父様が司式され、祈りのひとときを共にします。キリストの愛にならい、平和を願う心を育む時間です。参加者：大学生、大学教職員（任意参加）②クリスマスキャンドルナイト日時：2025年12月17日（水）17：00～18：30 ※雨天中止内容：学生が主体となり、企画から運営まで手づくりで行う「クリスマスキャンドルナイト」。環境に配慮した、ペットボトルを再利用したキャンドルが聖堂周辺を照らし、学生と教職員がともにキリストの御降誕を祝う温かな時間を創り出します。音楽や灯りに包まれた幻想的な空間で、つながりと一体感を育みます。参加者：学生・大学教職員（任意参加）

関連リンク

大阪信愛学院 概要

大阪信愛学院は、大阪市城東区に位置する、認定こども園から大学までを擁する総合学院です。1884年の創立以来140年にわたり、カトリック精神に基づいた人間教育を土台に、時代に応じた質の高い教育を提供し続けています。

■本件に関する問い合わせ先

https://www.osaka-shinai.ac.jp/

