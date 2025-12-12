株式会社海馬 代表取締役 北村勝利× J-WAVE「INNOVATION WORLD」12/12 pm21:15 出演のお知らせ
株式会社海馬 代表取締役 北村勝利× J-WAVE「INNOVATION WORLD」出演のお知らせ
株式会社海馬（所在地：東京都／代表取締役：北村勝利）は、2025年12月12日（金）放送のラジオ番組 J-WAVE 81.3FM「INNOVATION WORLD」 内のコーナー 「GLOBAL OPEN INNOVATION」 に出演いたします。
本番組は、テクノロジーとビジネスの最前線に立つイノベーター・クリエイターをゲストに迎え、国内外の最新トレンドや未来の可能性を探る情報番組です。21:15～21:30 のコーナー「GLOBAL OPEN INNOVATION」では、各分野のエキスパートが招かれ、業界動向と革新的取り組みについて語ります。
放送概要
番組名：J-WAVE 81.3FM 「INNOVATION WORLD」
コーナー名：「GLOBAL OPEN INNOVATION」
放送日：2025年12月12日（金）
放送時間：21:15～21:30
放送局：J-WAVE 81.3FM（TOKYO 81.3）
番組公式：
https://www.j-wave.co.jp/original/innovationworld/globalopeninnovation/
出演者
代表取締役 北村勝利（株式会社海馬）
株式会社海馬は、生成AIを核にアート・アニメ・音楽分野の革新的ビジネスを展開しています。AIアニメスタジオの運営や「アニスタA/B/C」ブランドによる教育・ビジネス・クリエイター支援、UGCコンテストや地域振興プロジェクトを推進。さらにAIアニメーター育成、縦型ショートアニメ制作、地方観光や文化のPRなど社会貢献型事業も展開し、AIと創造性を融合させた新しい産業とコミュニティを創出しています。
出演テーマ
・海馬の事業・ビジョン紹介
・業界におけるイノベーションと今後のトレンド
・社会課題解決に向けた取り組みと示唆
代表コメント
「この度J-WAVE『INNOVATION WORLD』のグローバルオープンイノベーションのコーナーに出演させていただく運びとなりました。3年目を迎える私たちの活動ミッションである「日本国民のAI格差解消に向けた運動」を実践する「#SOZO美術館」や生成AIコミュニティ「#SOZOコラボ」の活動実績と、その背景にある想いをラジオを通じてお届けします。本日の放送で、多くのリスナーの皆さまにインスピレーションを提供できればと考えています。」
番組視聴方法
・ラジオ（81.3FM）
・radiko（全国リアルタイム／タイムフリー配信※対応エリア/プランにより異なります）
・番組公式サイト/ポッドキャストアーカイブ（後日配信の可能性あり）
＜会社概要＞
会社名：株式会社海馬
代表者：代表取締役 北村勝利
住所：106-0045 東京都港区麻布十番2-1-10
Web: https://kaiba.company/
