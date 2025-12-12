深部温熱療法が世界で拡大中！医療用マイクロ波治療器市場、2031年に1.19億ドル規模を突破へ
医療用マイクロ波治療器は、マイクロ波エネルギーを利用して物理治療を行う医療機器である。その作用原理は、特定の周波数（通常 2450MHz または 915MHz）のマイクロ波電磁場を発生させ、人体組織中の水分子、イオンなどの極性分子に高周波振動を生じさせることで、組織内部に熱効果と非熱効果（生物効果）を発現させることである。この深部温熱作用は、局所の血液循環を促進し、新陳代謝を増強し、求心性神経の興奮性を低下させ、筋肉痙攣を緩和するほか、消炎、鎮痛、組織修復と再生の加速などの効能を有する。同装置はリハビリテーション科、理学療法科、スポーツ医学科、産婦人科などの臨床科室に広く応用され、各種炎症、疼痛及び軟部組織損傷の治療に用いられている。
産業特徴：高齢化と外来シフトが牽引する着実成長のヘルスケア装置市場
医療用マイクロ波治療器市場は、急速な高齢化と慢性疾患の増加に支えられ、安定成長を続ける特徴を持つ。特に整形外科、スポーツ医学、リハビリテーション領域では、疼痛管理と可動域改善を短時間で実現できる物理療法機器へのニーズが高まっており、医療用マイクロ波治療器はその中核を担うポジションにある。また、医療機関の外来・在宅シフトが世界的に進む中、操作が容易で臨床プロセスに組み込みやすい機器が求められ、メーカー各社は小型化・高出力制御・安全性アルゴリズムの強化など、技術的進化を加速させている。加えて、非薬物療法への関心上昇やリハビリ医療の保険適用範囲拡大など、制度面でも追い風が吹く。産業構造の側面では、欧州企業が古くから市場を牽引しつつも、アジアメーカーの技術力向上により競争環境が多極化し、品質競争と価格競争が同時に進展している点が特徴的である。
市場規模：2031年に1.19億ドルへ、CAGR4.7%で進む堅調な拡大
LP Informationの最新調査「世界医療用マイクロ波治療器市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/163395/medical-microwave-therapy-instrument）によれば、医療用マイクロ波治療器のグローバル市場は今後も堅実な拡大軌道を描く。2025年から2031年の市場成長率（CAGR）は4.7%と予測され、2031年には市場規模が1.19億米ドルに達すると見込まれている。この成長を支える背景には、整形外科とリハビリテーション領域の患者増加、クリニック市場の拡大、そして外科応用の広がりなどがある。また、先進国における医療の省力化要求により、施術時間の短縮と治療効率の向上を同時に実現できる治療デバイスの導入が進んでいる点も市場形成に寄与する。一方、新興国市場では医療インフラ整備の加速と民間病院の設備投資が伸びており、機器導入の裾野が拡大している。これらの需要基盤が複合的に作用することで、医療用マイクロ波治療器市場は中長期的にも高い安定性を維持すると見られる。
図. 医療用マイクロ波治療器世界総市場規模
図. 世界の医療用マイクロ波治療器市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：欧州勢が主導しつつアジア勢が台頭、上位5社が67%を占有
LP Informationの企業分析によると、医療用マイクロ波治療器市場は比較的集中度の高い産業構造を持つ。主要製造企業には、BTL Group、Zimmer MedizinSysteme、OG Wellness Technologies、Fisioline、ITO、Chengdu Hengbo Medical、GBO Medizintechnik、Jiangsu Nuowan Medical、Chongqing Shuming Science and Technology、Xuzhou Baoxingなどが名を連ねる。2024年時点で世界のトップ5企業は売上ベースで約**67%**のシェアを占めており、技術力・ブランド力・販売網を背景に確固たる市場地位を維持している。欧州メーカーは長年の臨床データと製品信頼性で優位性を誇る一方、アジアメーカーはコスト競争力と迅速な製品開発を強みに存在感を急速に高めている。特に中国企業は、国内医療需要の急拡大を背景に製品ラインアップを拡張し、海外市場でも価格性能比を武器にシェア獲得を進めている。こうした市場構造の変化は、今後の競争ダイナミクスと技術革新の方向性を一段と加速させるだろう。
