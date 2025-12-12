次世代に介護の“リアル”と“未来”を届ける新たな動画を公開～第一弾は12月11日から「NewsPicks」で業界の進化を、第二弾はドラマで等身大の働きがいを描く～

～持続可能な社会保障制度の実現を目指す、政策立案の専門家集団～新時代戦略研究所(INES)革新的な医薬品へ希望をもつ患者の家族をテーマにしたショートドラマとCAR-T細胞療法について知ることができる啓発動画を公開