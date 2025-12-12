次世代に介護の“リアル”と“未来”を届ける新たな動画を公開～第一弾は12月11日から「NewsPicks」で業界の進化を、第二弾はドラマで等身大の働きがいを描く～
ＳＯＭＰＯケア株式会社（本社：東京都品川区／代表取締役社長 鷲見 隆充、以下、「当社」）は、従来の介護職に対するイメージを変えていくための施策のひとつとして、若い方々に介護の仕事の正しい理解を促し、魅力を伝える新たな動画を公開します。 第一弾として、2025年12月11日にソーシャル経済メディア「NewsPicks」にて、介護業界の進化とキャリアの可能性を伝える動画を公開したことをお知らせします。今後、求職活動に悩む若い世代を主人公とした短編ドラマの公開も予定しています。
１． 背景と目的
少子高齢化が進む日本において、介護サービスを必要とする方に対し、担い手が圧倒的に不足する「介護人材の需給ギャップ」は深刻な社会課題となっています。また、多くの産業で若手人材の獲得競争が激化しています。その中でも介護業界は、社会に不可欠な存在であるものの、旧来の固定観念から若い方々の就職先の選択肢として十分に認識されていません。このため、介護業界では未来の担い手確保も大きな課題となっています。
当社はこうした状況を打破すべく、テクノロジー・デジタル・データ・AIを積極的に活用した「未来の介護」や、処遇改善を通じ、働きやすく、働きがいのある職場環境の整備を進めています。さらに、従来の介護職にある「3K」のイメージを「変えていく」、「価値ある」、「感動できる」の「New 3K」へと変革する施策も行っています。
実際の介護現場は、テクノロジー・デジタル・データ・AI化による業務効率化、多様な専門性を活かしたキャリアパスの広がりなど、日々進化を続けており、ご利用者の人生に寄り添う本質的なやりがいはもちろん、日本の未来を切り開く変革にチャレンジができる風土といった、多くの前向きな魅力が存在します。
当社は、こうした介護の「今」と「未来」を若い方々に正しく届け、介護の仕事が持つ本来の価値や可能性を知っていただくことが急務であると考え、このたび動画による情報発信の強化に至りました。
２． 動画の概要
就職活動中の学生や若い方々が関心を寄せる「働き方」や「職場の雰囲気」を、より身近に感じていただけるよう、特性の異なる2つの動画コンテンツを企画しました。
（１）【第一弾】NewsPicks 「News Insight」での動画公開
ビジネスや社会課題への感度が高い若い方々へ、介護業界の未来や可能性を伝えるため、国内最大規模のソーシャル経済メディア「NewsPicks」にて動画を公開します。介護の仕事が持つ専門性や、テクノロジー等の活用による進化、当社で描ける多様なキャリアについて、当社で活躍する職員や人事部長の言葉を通じてお届けします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336827&id=bodyimage1】
番組名：NewsPicks 「News Insight」
動画タイトル：介護業界のリアル 「人×テック」で進化する現場に迫る
公開日：2025年12月11日（木）17時（NewsPicksウェブサイト）
※YouTube公開は12月12日（金）21時
視聴URL：【NewsPicksウェブサイト】https://newspicks.com/live-movie/6234/
【NewsPicks 公式YouTube】https://youtu.be/YoM9XjhcjOs
（２）【第二弾】求職活動中の若い世代を主人公とした短編ドラマ制作（2026年1月以降公開予定）
求職活動中に誰もが抱える「焦り」や「迷い」に寄り添うストーリーを通じて、視聴者が“自分ごと”として物語を体験できる構成を目指しました。介護の仕事が、従来のイメージとは異なる「幅広い専門性を活かせるキャリア」であるという発見を提供することで、前向きな行動変容を促します。
公開時期：2026年1月以降、当社公式YouTubeチャンネル等で公開予定
※詳細につきましては、公開に合わせ改めてお知らせします。
３． 今後について
当社は本動画を通じて、若い方々のみならず、そのご家族や教育関係者といった、若い方々の進路形成に関与する方々にも介護の仕事に対する理解を深めていただくことで、業界全体のポジティブなイメージ形成に繋げていきたいと考えています。
今後も当社は、「日本の介護を変える。そして、日本の未来を創る。」というパーパスをもとに、「介護人材の需給ギャップ」という社会課題解決に取り組んでいきます。そして、介護という仕事の魅力が多くの方に伝わるよう、多様な情報発信に努めていきます。
