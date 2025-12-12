インスタ自動化ツール「lgram」配信数無制限キャンペーン延長
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）が開発・提供しているInstagram自動化システム「エルグラム」は、2026年3月31日までフリープランの配信数無制限キャンペーンを継続実施いたします。
フリープランではフォーム作成やスタッフ管理など一部機能に制限がありますが、配信数については引き続き制限なしで利用可能です。
■配信数無制限キャンペーンとは
エルグラムでは、フリープランの月間配信数を通常1,000通までとしていますが、多くのユーザーからのご要望を受け、リリース時より実施していた「配信数無制限キャンペーン」をさらに3カ月延長し、2026年3月31日まで継続いたします。
これにより、期間中はフリープランでも配信数を気にせずご利用いただけます。
※2026年4月以降、フリープランの月間配信数は1000通までとなる予定です。
※新しい料金プランの詳細は、2026年2月ごろにあらためてお知らせします。
また、2026年4月以降に自動でスタンダードプランへ切り替わることはありませんので、 ご安心ください。
■2026年4月1日以降のご利用における注意点
（1）スタッフ管理機能
フリープランではスタッフ管理機能が利用できなくなります。
これに伴い、操作権限が「副管理者」「運用担当者」「一般」のアカウントは無効となります。
スタッフ管理機能を引き続きご利用予定の場合は、2026年3月31日までにスタンダードプランへの切り替えをお願いいたします。
（2）作成データの取り扱い
2025年までに作成したデータはどちらのプランでも継続して利用できます。
ただし、フリープランで作成上限に達している場合は、新しい固定メニューやフォームの追加などができません。
新規作成が必要な場合は、スタンダードプランへの変更をご検討ください。
▼スタンダートプランへの切替方法
https://lgram.jp/manual/subscription/
■スタンダードプランについて
スタンダードプランでは、
配信・フォーム・メニューなどの制限がすべて解除され、予約・決済・商品販売・複数アカウント管理・スタッフ管理まで対応できるようになります。
まずはフリープランでエルグラムをお試しいただき、ぜひスタンダードプランのご利用もご検討ください。
■エルグラムとは
エルグラムは、Meta社公式APIを使用したInstagramの自動化ツールです。
2025年9月時点で導入実績20,000件を突破し、個人事業主から大手企業まで幅広い事業者様にご利用いただいております。
▼主な導入効果
・DM・コメント対応の自動化による業務時間の削減
・24時間対応による顧客満足度向上
・予約管理の効率化によるミスの減少
・一人ひとりに合わせた情報発信によるリピート率向上
・データ分析に基づく効果的な販促活動の実現
■エルグラム公式HP
エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lgram.jp/?dreamnews
