第2回埼玉PX大賞奨励賞を受賞～男性育休推進、従業員のライフステージに応じた柔軟な働き方を評価～
エコドライブを取り入れた新規免許取得者向け教習『楽エコ教習』を2008年より実施している指定自動車教習所ファインモータースクール （株式会社臼田、本社 : 埼玉県さいたま市／代表取締役 :臼田和弘／ 048-641-7185）は 、埼玉県が男性の育児と仕事の両立を支援する県内企業を表彰する「第2回埼玉PX大賞」にて、奨励賞を受賞 いたしました。今回の受賞は、次の取組が高く評価されたものです。
■受賞内容
・正社員であっても休日日数・残業時間を選択できる制度により、
ライフステージに応じた柔軟な働き方を実現
・従業員満足度調査を通じて、志向に合わせた「３パターンの働き方」を
選択できる制度を創設
（「しっかり稼ぎたい」「プライベートを重視」「バランスよく働きたい」）
■ 埼玉PX大賞について（概要）
「PX」は、父性（Paternity）と 変革（Transformation）を組み合わせた造語です。埼玉県内の企業が、男性従業員の育児休業取得の推進を契機として、誰もが安心して育児と仕事を両立できる職場環境づくりや、組織活性化・企業風土改革に取り組むことを「埼玉PX」と称し、県がこれを奨励しています。この「埼玉PX」に取り組んだ企業を表彰する制度が「埼玉PX大賞」です。本年度は応募20社の中から、大賞1社、奨励賞4社が選出されました。
左から４人目：大野元裕 埼玉県知事 左から２人目：弊社 事業部長 河原塚 隆之
表彰状と埼玉県マスコットのコバトン
＜表彰式概要＞
日時：11月27日（木） 16時～ 於：知事公館
受賞企業：
○大賞
サーパス工業株式会社
○奨励賞
株式会社臼田（ファインモータースクール）
株式会社Gourd
株式会社高砂精密
松本興産株式会社
※五十音順
埼玉県ウェブサイト 「働き方改革ポータルサイト」：
https://www.pref.saitama.lg.jp/workstyle/dannseiikukyuu/award.html
埼玉PX大賞ロゴマーク
ファインモータースクールは今後も、従業員一人ひとりが働きやすく成長できる環境づくりを推進し、楽エコ教習を通じて交通安全と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
（会社概要）
社名： 株式会社臼田
代表取締役：臼田和弘
設立： 1962年（昭和37年）
資本金：4,800万円
事業概要：自動車教習所ファインモータースクール3校（上尾、西大宮、大宮）の運営
本社：〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町2-322-3
TEL：048-641-7185 （代表）
FAX：048-641-3543
会社サイト：http://www.fine-motorschool.co.jp
