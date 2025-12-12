TVアニメ『東京喰種トーキョーグール』日本全国のコンビニエンスストアを中心とするマルチコピー機内の「インクルーズプリント」にてランダムブロマイドが販売開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、12月12日（金）より、日本全国のコンビニエンスストア店内のマルチコピー機を中心に、気軽にプリントできる「インクルーズプリント by eプリントサービス」にて、TVアニメ『東京喰種トーキョーグール』のコンテンツプリントがランダム式で販売開始したことをご報告させていただきます。
TVアニメ『東京喰種トーキョーグール』のコンテンツプリントが、日本全国のコンビニエンスストアを中心とした約60,000店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
キャラ立ち絵イラストやミニキャライラストを使用した全10種、ランダム式での販売となっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント「TVアニメ『東京喰種トーキョーグール』ランダムブロマイド」
販売方法：ランダム式（全10種）
販売価格：写真紙L判 300円、写真紙2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2025/12/12（金）～
【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/tokyo_ghoul
■TVアニメ『東京喰種トーキョーグール』
人間の死肉を喰らう怪人“喰種”が潜む街――東京。
大学生のカネキは、ある事故がきっかけで“喰種”の内臓を移植され、半“喰種”となる。
人を喰らわば生きていけない、だが喰べたくはない。
人間と“喰種”の狭間で、もがき苦しむカネキ。
どちらの世界にも「居場所」が無い、
そんな彼を受け入れたのは“喰種”芳村が経営する喫茶店「あんていく」だった。
そしてカネキは自らが“喰種”と人間、
ふたつの世界に「居場所」を持てる唯一人の存在であると知る。
互いが歪めた世界を正すため、
カネキは“喰種”と人間の想いが交錯する迷宮へと立ち入るが…。
――僕は“喰種”だ――
全てを守れる「強さ」を欲したカネキが取った究極の選択は、
自らの人間的な部分を葬り“喰種”として生きることだった。
走り出してしまった決意。暴走する優しさ。
「強さ」の果てに、カネキが見たものとは…？
【OFFICIAL SITE】https://www.marv.jp/special/tokyoghoul/first/
【OFFICIAL X】https://x.com/tkg_anime
（C）石田スイ/集英社・東京喰種製作委員会
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 渡邉 結梨
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
プレスリリース詳細へ