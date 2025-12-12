クイックオープン式フィルタープレスの世界市場2025年、グローバル市場規模（箱型フィルタープレス、積層型フィルタープレス）・分析レポートを発表
2025年12月12日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「クイックオープン式フィルタープレスの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、クイックオープン式フィルタープレスのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
最新調査によると、世界のクイックオープン式フィルタープレス市場は2024年に約6億9,700万米ドルと推計され、2031年には約9億8,800万米ドルへ拡大する見通しであり、予測期間中の年平均成長率は約5.2％となります。本レポートでは、米国の関税制度および各国の政策適応が市場競争、地域経済、供給網の安定性に与える影響について詳細に分析しています。
________________________________________
■ クイックオープン式フィルタープレスの特徴
クイックオープン式フィルタープレスは、圧力を利用して固液分離を行う間欠式フィルター設備であり、フィルター枠、濾過部、油圧システム、電気制御、ケーキ排出機構などで構成されています。ダイアフラム圧搾技術を採用し、高い分離効果、簡易な構造、操作性の良さ、安全性と信頼性の高さを兼ね備えています。
この装置はさまざまな懸濁液の固液分離に適しており、特に石炭洗浄、冶金、製紙、医薬などの産業で広く利用されています。
________________________________________
■ 市場動向
世界的な産業活動の拡大や環境規制の強化により、固液分離効率の向上と廃水・廃泥処理の最適化が求められています。このような背景から、迅速な開閉と効率的な排出が可能なクイックオープン式フィルタープレスの需要が高まっています。また、自動化技術の進展により、遠隔監視・操作が可能な高機能モデルが増えており、生産性と安全性の両面で導入価値が高まっています。
一方で、装置の大型化に伴う導入コストの増大や、保守管理の専門性が普及の制約要因となっています。さらに、国際的な原材料価格の上昇や物流の不確実性が供給網に影響を及ぼし、企業は調達戦略の見直しを迫られています。
________________________________________
■ レポートの分析範囲
本レポートでは、メーカー別、地域別、製品タイプ別、用途別に市場を定量・定性の両面から総合的に分析しています。2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を予測し、市場の成長メカニズムや競争環境の変化を可視化しています。また、2025年時点における主要企業の市場シェア推計と製品事例も紹介しています。
________________________________________
■ レポートの主目的
本レポートの主な目的は次の通りです。
1. 世界および主要国の市場機会の規模を明確化すること。
2. クイックオープン式フィルタープレス市場の成長可能性を評価すること。
3. 製品タイプ別・用途別の将来成長を予測すること。
4. 市場競争に影響する要因を体系的に分析すること。
________________________________________
■ 主要企業と競争環境
本レポートで取り上げられている主要企業には、Metso、Diefenbach、ANDRITZ GROUP、Matec Industries Srl、McLanahan Corporation、Autemi Srl、Jingjin Equipment、Longyuan Equipment、Kanadevia Corporation、Boegger Industech Limited、Jingjin Equipment Inc.、JG MACHINERY、Shanghai Shuangqi Fluid Technology、Hengshui Xinyusheng Environmental Protection Equipment、Zhejiang Fujie Environmental Protection Equipment、Shengqi Environmental Protection Equipment、Jiangsu Sudong Chemical Machinery などがあります。
