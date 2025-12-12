今年で生誕10周年！ 「ともだちはくま」10周年記念新作プライズぬいぐるみが 全国のゲームセンターで導入開始！
エイノバ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安倍義人）がマネジメントするクリエイター「さいきたむむ」が描く人気キャラクター『ともだちはくま』の新しいプライズ商品が、システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）より2025年12月12日（金）から順次アミューズメント施設にて展開いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336276&id=bodyimage1】
くま、ベビくま、つきのわぐま、うさぎの全4種展開！どれもちょこんとおすわりした姿がかわいいアイテムです！ボールチェーン付きでカバン等に付けて一緒にお出かけすることもできます。
＜商品詳細＞
【商品名】：10thアニバーサリーボールチェーン付きおすわりぬいぐるみ
【種類】：全4種
■取り扱い予定店舗一覧
https://fans.co.jp/event/2512_tk_SS16300
※詳細は各店舗へお問い合わせください。
※無くなり次第終了となります。
■『ともだちはくま』とは？
ともだちはくまは、ゆるかわでシュールなイラストがSNSで多くの方に支持されている人気キャラクターです。スマホゲーム化、コミック化、全国の量販店でグッズが発売されるなど、幅広く展開中。
▼ともだちはくま10周年記念HPはこちらからご覧いただけます
https://anova.co.jp/tomokuma/
■作者：さいきたむむのご紹介
LINEスタンプクリエーターとして活躍し、キャラクター「ともだちはくま」は、グッズ、カフェ、企業コラボなど幅広く展開中。 Xフォロワー数は約20万人。
X（旧Twitter）：https://x.com/tamsorogi
Instagram：https://www.instagram.com/tomodachihakumadayo
TikTok：https://www.tiktok.com/@tomodachihakuma
■エイノバ（Anova,Inc.）について
エイノバ株式会社はTwitterやInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。
エイノバ株式会社： https://anova.co.jp/
エイノバ公式キャラクターグッズECショップ： https://anovachara.com/
《本件に関するお問い合わせ先》
エイノバ株式会社 澤田
電話番号：03-5210-5816
Email：contact@anova.co.jp
ホームページ：https://anova.co.jp/
配信元企業：エイノバ株式会社
