『転職賃金相場2025』　リリースのお知らせ

民間人材サービスの業界団体からなる 一般社団法人 人材サービス産業協議会 （東京都港区、理事長：岩下順二郎、略称「JHR」）は、主要な人材紹介事業者ならびに求人メディア企業のご協力のもと、2025年4～8月の間に求人企業が提示した主要な職種における年収相場をとりまとめた「転職賃金相場2025」を公表しましたのでお知らせします。

求人企業の皆さまには、より良い人材を確保するために必要な年収の目安として、求職者の皆さまには、提示された年収が適正かどうかを判断する目安として、ご活用いただけるものと考えております。





『転職賃金相場2025』のポイント

● 相場は全体的に明確な上昇トレンド

世の中の賃上げの動きが転職市場にも反映され、幅広い職種・地域で、最低・最⾼年収の下限が上昇した。

● 賃上げの動きは首都圏では一巡し、地⽅都市へ波及

⾸都圏の最低額の上昇の動きは落ち着いた一方で、東海・近畿圏では昨年度を上回る上昇をみせている職種が多い。





掲載情報の例

● 転職市場のリアルがわかる、実務家による解説と座談会を新たに追加掲載

賃⾦⽔準や転職動向、今後の⾒通しについて解説するコラムを新たに3つの職種で掲載。 また、⼈材業界の実務担当者が議論した座談会の記事を掲載。

※『転職賃金相場2025』はこちらからどなたでも無料でダウンロードいただけます。

https://j-hr.or.jp/wage/34755/

一般社団法人人材サービス産業協議会（JHR）について

当協議会は、国内の人材サービス関連業界団体5団体の横断・連携機関です。職業紹介、人材派遣、業務請負、求人広告などビジネスモデルの枠を超えて、雇用構造の変化や労働市場の新たな要請に対応し、労・使・社会のすべてにとって望ましい「健全かつ円滑な次世代労働市場の創造」を目指した取組みを推進しております。

お問い合わせ先

一般社団法人 人材サービス産業協議会 事務局

E-Mail：info@j-hr.or.jp



